https://ria.ru/20211106/donbass-1757866352.html
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.11.2021
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:58
2021-11-06T11:58
2021-11-06T11:58
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ведомстве заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили , что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 13 мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20211105/donbass-1757796047.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ, в том числе из гранатометом и минометов