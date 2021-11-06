Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/donbass-1757866352.html
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.11.2021
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:58
2021-11-06T11:58
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755590628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cad67f266fd236d00bb93dc3035c6251.jpg
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ведомстве заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили , что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 13 мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20211105/donbass-1757796047.html
https://ria.ru/20211106/donbass-1757854142.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755590628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56409269278032c7caf6438c32ab9af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:58 06.11.2021
 
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ, в том числе из гранатометом и минометов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ведомстве заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 13:30
В ДНР украинских силовиков обвинили в минировании окраин населенных пунктов
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили , что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 13 мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
08:31
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе