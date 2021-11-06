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В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 06.11.2021
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:31
2021-11-06T08:31
2021-11-06T08:31
в мире
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луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 4 ноября украинские силовики один раз открыли огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе, Николаевка и Золотое-5 из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также из гранатомета.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ЛНР в СЦКК заявил о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки в Донбассе