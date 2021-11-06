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Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным
Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным - РИА Новости, 06.11.2021
Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:11
2021-11-06T15:11
в мире
украина
арсен аваков
дмитрий белик
савик шустер
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и отметил, что заявления о "российской угрозе" будут иметь место и в будущем.Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии", а "угроза РФ никуда не ушла". По словам политика, теперь у Украины увеличилась граница, "которую контролирует Россия"."Конечно, странно, что Аваков использовал термин "аншлюс" в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений", - заявил Белик РИА Новости.Парламентарий отметил, что "на Украине полным ходом идет предвыборная кампания, проявляются потенциальные кандидаты в президенты страны", поэтому, по мнению депутата, форсирование темы "российской угрозы" продолжится."Избирательные кампании на Украине обычно больше похожи на бразильский карнавал, поэтому подобных "ярких" заявлений от участников выборов, обвинений в адрес нашей страны мы услышим достаточно много", - заявил Белик.
https://ria.ru/20211106/avakov-1757845898.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/avakov-1754624155.html
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в мире, украина, арсен аваков, дмитрий белик, савик шустер
15:11 06.11.2021
 
Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и отметил, что заявления о "российской угрозе" будут иметь место и в будущем.
Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии", а "угроза РФ никуда не ушла". По словам политика, теперь у Украины увеличилась граница, "которую контролирует Россия".
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
02:15
Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
"Конечно, странно, что Аваков использовал термин "аншлюс" в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений", - заявил Белик РИА Новости.
Парламентарий отметил, что "на Украине полным ходом идет предвыборная кампания, проявляются потенциальные кандидаты в президенты страны", поэтому, по мнению депутата, форсирование темы "российской угрозы" продолжится.
"Избирательные кампании на Украине обычно больше похожи на бразильский карнавал, поэтому подобных "ярких" заявлений от участников выборов, обвинений в адрес нашей страны мы услышим достаточно много", - заявил Белик.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 18:19Сказано в эфире
Война возобновляется? Политолог о призыве Авакова
 
В миреУкраинаАрсен АваковДмитрий БеликСавик Шустер
 
 
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