Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и отметил, что заявления о "российской угрозе" будут иметь место и в будущем.
Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии", а "угроза РФ никуда не ушла". По словам политика, теперь у Украины увеличилась граница, "которую контролирует Россия".
"Конечно, странно, что Аваков использовал термин "аншлюс" в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений", - заявил Белик РИА Новости.
Парламентарий отметил, что "на Украине полным ходом идет предвыборная кампания, проявляются потенциальные кандидаты в президенты страны", поэтому, по мнению депутата, форсирование темы "российской угрозы" продолжится.
"Избирательные кампании на Украине обычно больше похожи на бразильский карнавал, поэтому подобных "ярких" заявлений от участников выборов, обвинений в адрес нашей страны мы услышим достаточно много", - заявил Белик.
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