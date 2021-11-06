https://ria.ru/20211106/belorussiya-1757879471.html

Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным

Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным - РИА Новости, 06.11.2021

Депутат Госдумы назвал заявление Авакова об "аншлюсе Белоруссии" странным

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:11

2021-11-06T15:11

2021-11-06T15:11

в мире

украина

арсен аваков

дмитрий белик

савик шустер

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал странным использование понятия "аншлюс" (присоединение территории) в отношении Белоруссии и отметил, что заявления о "российской угрозе" будут иметь место и в будущем.Ранее экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии", а "угроза РФ никуда не ушла". По словам политика, теперь у Украины увеличилась граница, "которую контролирует Россия"."Конечно, странно, что Аваков использовал термин "аншлюс" в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений", - заявил Белик РИА Новости.Парламентарий отметил, что "на Украине полным ходом идет предвыборная кампания, проявляются потенциальные кандидаты в президенты страны", поэтому, по мнению депутата, форсирование темы "российской угрозы" продолжится."Избирательные кампании на Украине обычно больше похожи на бразильский карнавал, поэтому подобных "ярких" заявлений от участников выборов, обвинений в адрес нашей страны мы услышим достаточно много", - заявил Белик.

https://ria.ru/20211106/avakov-1757845898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/avakov-1754624155.html

украина

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в мире, украина, арсен аваков, дмитрий белик, савик шустер