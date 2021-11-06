07:20 06.11.2021 (обновлено: 10:41 06.11.2021)
Резников заявил, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения
Министр обороны Украины Резников: применение Bayraktar не нарушает минские соглашения
КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украина считает, что не нарушала минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе, заявил новый министр обороны Алексей Резников.
"Я хочу обратить внимание на текст минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат", — сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Берлин в курсе этого, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, что, как считают в Берлине, по минским соглашениям разрешено только наблюдателям ОБСЕ.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия ВСУ "очень опасной игрой".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после перемирия перестрелки продолжаются.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, Кремль заявляет, что эти утверждения неправомерны и отмечает заинтересованность в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.