https://ria.ru/20211106/bayraktar-1757850937.html

Резников заявил, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения

Резников заявил, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения - РИА Новости, 06.11.2021

Резников заявил, что применение Bayraktar не нарушает Минские соглашения

Украина считает, что не нарушала минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе, заявил новый министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T07:20

2021-11-06T07:20

2021-11-06T10:41

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украина считает, что не нарушала минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе, заявил новый министр обороны Алексей Резников.Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Берлин в курсе этого, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, что, как считают в Берлине, по минским соглашениям разрешено только наблюдателям ОБСЕ.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия ВСУ "очень опасной игрой".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после перемирия перестрелки продолжаются.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, Кремль заявляет, что эти утверждения неправомерны и отмечает заинтересованность в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211106/bespilotnik-1757842384.html

https://ria.ru/20211105/uregulirovanie-1757764364.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, алексей резников, россия