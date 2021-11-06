https://ria.ru/20211106/aukus-1757855649.html

Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД

Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 06.11.2021

Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД

Страны АСЕАН видят угрозу национальной безопасности в союзе AUKUS, эта озабоченность обоснована, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T09:04

2021-11-06T09:04

2021-11-06T09:04

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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Страны АСЕАН видят угрозу национальной безопасности в союзе AUKUS, эта озабоченность обоснована, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину"."В Первом комитете достаточно серьезные озабоченности были высказаны со стороны, например, стран АСЕАН, поскольку они видят в этом трехстороннем технологическом партнерстве угрозу региональной безопасности. И, например, делегации Индонезии и Малайзии говорили о том, что реализация этой инициативы может привести к гонке вооружений в регионе", - сказал Белоусов.По его словам, "эти озабоченности обоснованы, поскольку это трехстороннее сотрудничество затрагивает ядерную сферу и имеет явное военное измерение"."И мы с пониманием относимся к тем заявлениям, которые делаются государствами по поводу этого трехстороннего партнерства", - добавил он.

https://ria.ru/20211027/soyuz-1756414957.html

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в мире, сша, оон, малайзия, мид франции‎, генеральная ассамблея оон, жан-ив ле дриан, цены на нефть, россия