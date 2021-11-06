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Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД
Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 06.11.2021
Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД
Страны АСЕАН видят угрозу национальной безопасности в союзе AUKUS, эта озабоченность обоснована, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:04
2021-11-06T09:04
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мид франции‎
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жан-ив ле дриан
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Страны АСЕАН видят угрозу национальной безопасности в союзе AUKUS, эта озабоченность обоснована, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину"."В Первом комитете достаточно серьезные озабоченности были высказаны со стороны, например, стран АСЕАН, поскольку они видят в этом трехстороннем технологическом партнерстве угрозу региональной безопасности. И, например, делегации Индонезии и Малайзии говорили о том, что реализация этой инициативы может привести к гонке вооружений в регионе", - сказал Белоусов.По его словам, "эти озабоченности обоснованы, поскольку это трехстороннее сотрудничество затрагивает ядерную сферу и имеет явное военное измерение"."И мы с пониманием относимся к тем заявлениям, которые делаются государствами по поводу этого трехстороннего партнерства", - добавил он.
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в мире, сша, оон, малайзия, мид франции‎, генеральная ассамблея оон, жан-ив ле дриан, цены на нефть, россия
09:04 06.11.2021
 
Страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности, заявили в МИД

Зампостпреда России Белоусов заявил, что страны АСЕАН видят в AUKUS угрозу безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 6 ноя – РИА Новости. Страны АСЕАН видят угрозу национальной безопасности в союзе AUKUS, эта озабоченность обоснована, заявил журналистам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
"В Первом комитете достаточно серьезные озабоченности были высказаны со стороны, например, стран АСЕАН, поскольку они видят в этом трехстороннем технологическом партнерстве угрозу региональной безопасности. И, например, делегации Индонезии и Малайзии говорили о том, что реализация этой инициативы может привести к гонке вооружений в регионе", - сказал Белоусов.
По его словам, "эти озабоченности обоснованы, поскольку это трехстороннее сотрудничество затрагивает ядерную сферу и имеет явное военное измерение".
"И мы с пониманием относимся к тем заявлениям, которые делаются государствами по поводу этого трехстороннего партнерства", - добавил он.
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В миреСШАООНМалайзияМИД Франции‎Генеральная Ассамблея ООНЖан-Ив Ле ДрианЦены на нефтьРоссия
 
 
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