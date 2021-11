Британцы признали, что Россия обогнала Запад "на много миль"

https://ria.ru/20211106/ates-1757848898.html

Британцев привели в восторг достижения России

2021-11-06T05:10

в мире

сша

франция

великобритания

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чукотка

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

россия

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа.Как отмечает издание, установка, разработанная "Росатомом", обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ. При этом компании в США, Китае и Франции, как пишет The Daily Mail, на данный момент рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Как обычно, на много миль впереди Запада", - заявил пользователь sb4100."Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством - самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов", - написал kaalus."Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность", - отметил Its Grim up North."Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл", - выразил мнение winstonion."Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще", - заметил AquaEmperor."Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле", - добавил David1991.ПАТЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Электрическая мощность составляет 70 мегаватт, тепловая — 50 гигакалорий в час. ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.

