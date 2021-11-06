https://ria.ru/20211106/ates-1757848898.html
Британцев привели в восторг достижения России
Британцы признали, что Россия обогнала Запад "на много миль" - РИА Новости, 06.11.2021
Британцев привели в восторг достижения России
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T05:10
2021-11-06T05:10
2021-11-06T05:10
в мире
сша
франция
великобритания
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
россия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа.Как отмечает издание, установка, разработанная "Росатомом", обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ. При этом компании в США, Китае и Франции, как пишет The Daily Mail, на данный момент рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Как обычно, на много миль впереди Запада", - заявил пользователь sb4100."Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством - самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов", - написал kaalus."Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность", - отметил Its Grim up North."Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл", - выразил мнение winstonion."Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще", - заметил AquaEmperor."Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле", - добавил David1991.ПАТЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Электрическая мощность составляет 70 мегаватт, тепловая — 50 гигакалорий в час. ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.
https://ria.ru/20211012/rossiya-1754162909.html
https://ria.ru/20211029/rosatom-1756814401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, великобритания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чукотка, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция), россия
Британцы признали, что Россия обогнала Запад "на много миль"
Читатели Daily Mail признали, что Россия с плавучей АТЭС обогнала Запад "на много миль"
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Британский таблоид The Daily Mail
опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС
), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа
.
Как отмечает издание, установка, разработанная "Росатомом
", обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ. При этом компании в США
, Китае
и Франции
, как пишет The Daily Mail, на данный момент рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Как обычно, на много миль впереди Запада", - заявил пользователь sb4100.
"Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством - самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов", - написал kaalus.
"Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность", - отметил Its Grim up North.
"Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл", - выразил мнение winstonion.
"Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще", - заметил AquaEmperor.
"Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле", - добавил David1991.
ПАТЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Электрическая мощность составляет 70 мегаватт, тепловая — 50 гигакалорий в час. ПАТЭС включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке
.