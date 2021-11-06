https://ria.ru/20211106/afganistan-1757884464.html

Талибы задержали двух подозреваемых в убийстве правозащитниц

Талибы задержали двух подозреваемых в убийстве правозащитниц - РИА Новости, 06.11.2021

Талибы задержали двух подозреваемых в убийстве правозащитниц

Талибы (движение "Талибан"*) задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к смерти четырех правозащитниц в афганском городе Мазари-Шариф,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:36

2021-11-06T16:36

2021-11-06T16:36

в мире

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талибан

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мохаммад хасан ахунд

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к смерти четырех правозащитниц в афганском городе Мазари-Шариф, провинция Балх, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.Ранее источник в провинции Балх сообщил РИА Новости, что неизвестные застрелили четырех женщин, которые занимались правозащитной деятельностью, в частности правами женщин.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/taliban-1757494315.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/boeviki-1757102412.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд