Талибы встретились с представителем донорской организации Ага Хана
Талибы обсудили развитие Афганистана с представителем донорской организации Ага Хана
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
КАБУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер правительства движения "Талибан"* Абдул Салам Ханафи и представитель организации Сеть развития Ага Хана, занимающейся помощью бедным странам, в Афганистане Али Паснани обсудили всестороннее развитие страны, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.
На встрече Паснани сообщил о деятельности Ага Хана по развитию культурной, экономической и социальной сфер Афганистана, отметив, что уже более 140 памятников культурного наследия восстановлены в стране при содействии организации.
По словам Паснани, на данный момент необходимо сосредоточиться на развитии женского образования в Афганистане.
В свою очередь, Ханафи заявил о готовности правительства Афганистана оказать содействие миссии Сети Ага Хана для продолжения ее деятельности. Вице-премьер отдельно отметил необходимость развития областей здравоохранения и образования в государстве. По словам Ханафи, власти уже работают над созданием условий для обучения девочек в Афганистане.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.