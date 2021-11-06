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Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе - РИА Новости, 06.11.2021
Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Репортер афганского телеканала Shamshad рассказал, что с приходом "Талибана"* он начал сталкиваться с трудностями в работе, иногда ему приходится по несколько... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T11:13
2021-11-06T11:13
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Репортер афганского телеканала Shamshad рассказал, что с приходом "Талибана"* он начал сталкиваться с трудностями в работе, иногда ему приходится по несколько дней ждать от талибов ответа на запросы.В начале этой недели было совершено нападение на больницу в Кабуле, в результате которого погибли 23 человека, пострадали 50. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Источник сообщил РИА Новости, что в результате атаки погиб один из командующих талибов, однако само движение это отрицает."Я освещал нападение на больницу... несмотря на все усилия, я не смог подтвердить гибель (командующего) Хамдуллы. Неофициальные источники подтвердили мне его смерть", - рассказал РИА Новости репортер, пожелавший остаться анонимным.Другой афганский журналист также рассказал РИА Новости, что талибы не предоставляют информацию или же делают это с задержкой.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
11:13 06.11.2021
 
Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе

Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе с приходом талибов к власти

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Репортер афганского телеканала Shamshad рассказал, что с приходом "Талибана"* он начал сталкиваться с трудностями в работе, иногда ему приходится по несколько дней ждать от талибов ответа на запросы.
В начале этой недели было совершено нападение на больницу в Кабуле, в результате которого погибли 23 человека, пострадали 50. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Источник сообщил РИА Новости, что в результате атаки погиб один из командующих талибов, однако само движение это отрицает.
Боевики Талибана* - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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"Я освещал нападение на больницу... несмотря на все усилия, я не смог подтвердить гибель (командующего) Хамдуллы. Неофициальные источники подтвердили мне его смерть", - рассказал РИА Новости репортер, пожелавший остаться анонимным.
Другой афганский журналист также рассказал РИА Новости, что талибы не предоставляют информацию или же делают это с задержкой.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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