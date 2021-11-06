https://ria.ru/20211106/afganistan-1757862237.html

Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе

Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе - РИА Новости, 06.11.2021

Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе

Репортер афганского телеканала Shamshad рассказал, что с приходом "Талибана"* он начал сталкиваться с трудностями в работе, иногда ему приходится по несколько... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T11:13

2021-11-06T11:13

2021-11-06T11:13

в мире

кабул (город)

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талибан

афганистан

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мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Репортер афганского телеканала Shamshad рассказал, что с приходом "Талибана"* он начал сталкиваться с трудностями в работе, иногда ему приходится по несколько дней ждать от талибов ответа на запросы.В начале этой недели было совершено нападение на больницу в Кабуле, в результате которого погибли 23 человека, пострадали 50. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Источник сообщил РИА Новости, что в результате атаки погиб один из командующих талибов, однако само движение это отрицает."Я освещал нападение на больницу... несмотря на все усилия, я не смог подтвердить гибель (командующего) Хамдуллы. Неофициальные источники подтвердили мне его смерть", - рассказал РИА Новости репортер, пожелавший остаться анонимным.Другой афганский журналист также рассказал РИА Новости, что талибы не предоставляют информацию или же делают это с задержкой.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/boeviki-1757102412.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд