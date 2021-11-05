Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/zeman-1757797290.html
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство - РИА Новости, 05.11.2021
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан заявил в интервью радио Frekvencе 1, что сделает все... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:47
2021-11-05T14:00
в мире
чехия
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002523_0:0:1814:1021_1920x0_80_0_0_e73b552a8290d48f5ed856e51c1339d2.jpg
ПРАГА, 5 ноя - РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан заявил в интервью радио Frekvencе 1, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин, составленный по результатам парламентских выборов 8-9 октября, был назначен как можно скорее."Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в (загородной резиденции) "Ланы", а не на Пражском граде", - сказал Земан.Президент находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. В четверг он был переведен из реанимации в обычную палату.Парламентские выборы 8-9 октября выиграла либеральная коалиция "Вместе". Ее лидер Петр Фиала выдвинут кандидатом на пост премьера.Как сообщила пресс-служба Пражского града, в пятницу Земан переговорил по телефону с премьером Андреем Бабишем и выразил готовность встретиться с ним лично. На субботу у Земана намечен разговор по видеосвязи с кандидатом в премьеры Петром Фиалой.На пятницу намечено первое заседание членов нового медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья Земана.В интервью радиостанции Frekvencе 1 Земан также заявил, что чувствует себя "абсолютно нормально"."Я чувствую себя абсолютно нормально. Даже лучше, чем обычно, потому что нет нагрузок. Представьте себе, я, например, месяц не курю. Не говорю, что выдержу (и далее), но этому уже месяц", - сказал Земан.
https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755627841.html
https://ria.ru/20211019/zeman-1755186118.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002523_0:0:1814:1361_1920x0_80_0_0_f8380515c8c4ea72d103a66a42bc7a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, чехия, милош земан
13:47 05.11.2021 (обновлено: 14:00 05.11.2021)
 
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство

Президент Чехии Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 5 ноя - РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан заявил в интервью радио Frekvencе 1, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин, составленный по результатам парламентских выборов 8-9 октября, был назначен как можно скорее.
"Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в (загородной резиденции) "Ланы", а не на Пражском граде", - сказал Земан.
Президент находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. В четверг он был переведен из реанимации в обычную палату.
Парламентские выборы 8-9 октября выиграла либеральная коалиция "Вместе". Ее лидер Петр Фиала выдвинут кандидатом на пост премьера.
Прага - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:58
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией
Как сообщила пресс-служба Пражского града, в пятницу Земан переговорил по телефону с премьером Андреем Бабишем и выразил готовность встретиться с ним лично. На субботу у Земана намечен разговор по видеосвязи с кандидатом в премьеры Петром Фиалой.
На пятницу намечено первое заседание членов нового медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья Земана.
В интервью радиостанции Frekvencе 1 Земан также заявил, что чувствует себя "абсолютно нормально".
"Я чувствую себя абсолютно нормально. Даже лучше, чем обычно, потому что нет нагрузок. Представьте себе, я, например, месяц не курю. Не говорю, что выдержу (и далее), но этому уже месяц", - сказал Земан.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
19 октября, 13:10
В Чехии предложили начать процедуру лишения Земана полномочий президента
 
В миреЧехияМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Байден призвал палату представителей принять социальный законопроект
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
Лента новостейМолния
Байден призвал палату представителей принять социальный законопроектПосольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона