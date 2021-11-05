https://ria.ru/20211105/zeman-1757797290.html
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство - РИА Новости, 05.11.2021
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан заявил в интервью радио Frekvencе 1, что сделает все... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:47
2021-11-05T13:47
2021-11-05T14:00
в мире
чехия
милош земан
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ПРАГА, 5 ноя - РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан заявил в интервью радио Frekvencе 1, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин, составленный по результатам парламентских выборов 8-9 октября, был назначен как можно скорее."Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в (загородной резиденции) "Ланы", а не на Пражском граде", - сказал Земан.Президент находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. В четверг он был переведен из реанимации в обычную палату.Парламентские выборы 8-9 октября выиграла либеральная коалиция "Вместе". Ее лидер Петр Фиала выдвинут кандидатом на пост премьера.Как сообщила пресс-служба Пражского града, в пятницу Земан переговорил по телефону с премьером Андреем Бабишем и выразил готовность встретиться с ним лично. На субботу у Земана намечен разговор по видеосвязи с кандидатом в премьеры Петром Фиалой.На пятницу намечено первое заседание членов нового медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья Земана.В интервью радиостанции Frekvencе 1 Земан также заявил, что чувствует себя "абсолютно нормально"."Я чувствую себя абсолютно нормально. Даже лучше, чем обычно, потому что нет нагрузок. Представьте себе, я, например, месяц не курю. Не говорю, что выдержу (и далее), но этому уже месяц", - сказал Земан.
https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755627841.html
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в мире, чехия, милош земан
13:47 05.11.2021 (обновлено: 14:00 05.11.2021)
Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Президент Чехии Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
ПРАГА, 5 ноя - РИА Новости.
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге
президент Чехии Милош Земан
заявил в интервью радио Frekvencе 1
, что сделает все необходимое для того, чтобы новый кабмин, составленный по результатам парламентских выборов 8-9 октября, был назначен как можно скорее.
"Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в (загородной резиденции) "Ланы", а не на Пражском граде", - сказал Земан.
Президент находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. В четверг он был переведен из реанимации в обычную палату.
Парламентские выборы 8-9 октября выиграла либеральная коалиция "Вместе". Ее лидер Петр Фиала выдвинут кандидатом на пост премьера.
Как сообщила пресс-служба Пражского града, в пятницу Земан переговорил по телефону с премьером Андреем Бабишем и выразил готовность встретиться с ним лично. На субботу у Земана намечен разговор по видеосвязи с кандидатом в премьеры Петром Фиалой.
На пятницу намечено первое заседание членов нового медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья Земана.
В интервью радиостанции Frekvencе 1 Земан также заявил, что чувствует себя "абсолютно нормально".
"Я чувствую себя абсолютно нормально. Даже лучше, чем обычно, потому что нет нагрузок. Представьте себе, я, например, месяц не курю. Не говорю, что выдержу (и далее), но этому уже месяц", - сказал Земан.