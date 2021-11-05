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Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье
Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье - РИА Новости, 05.11.2021
Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье
Поддержать иммунитет, избежать простуды и коронавируса помогут правильное питание, занятия спортом, соблюдение правил гигиены, верно подобранная одежда и... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:26
2021-11-05T13:26
2021-11-05T13:26
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержать иммунитет, избежать простуды и коронавируса помогут правильное питание, занятия спортом, соблюдение правил гигиены, верно подобранная одежда и прививки, рассказал РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Злобин."Правила простые: разнообразно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, регулярно заниматься спортом, можно и на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица - все это снижает риск передачи вирусов", - рассказал терапевт.Предпочтение лучше отдать многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, чтобы погода не застала врасплох, советует Злобин."Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться", - отметил эксперт.Получить приобретенный, специфический иммунитет можно привившись вакцинами от гриппа и новой коронавирусной инфекции, заключил Злобин.
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общество, здоровье, коронавирус covid-19
Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье
Врач Злобин дал советы, как помочь иммунитету и избежать простуды в межсезонье
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Поддержать иммунитет, избежать простуды и коронавируса
помогут правильное питание, занятия спортом, соблюдение правил гигиены, верно подобранная одежда и прививки, рассказал РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Злобин.
"Правила простые: разнообразно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, регулярно заниматься спортом, можно и на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица - все это снижает риск передачи вирусов", - рассказал терапевт.
Предпочтение лучше отдать многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, чтобы погода не застала врасплох, советует Злобин.
"Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться", - отметил эксперт.
Получить приобретенный, специфический иммунитет можно привившись вакцинами от гриппа и новой коронавирусной инфекции, заключил Злобин.