https://ria.ru/20211105/zdorove-1757795808.html

Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье

Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье - РИА Новости, 05.11.2021

Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и не заболеть в межсезонье

Поддержать иммунитет, избежать простуды и коронавируса помогут правильное питание, занятия спортом, соблюдение правил гигиены, верно подобранная одежда и... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:26

2021-11-05T13:26

2021-11-05T13:26

общество

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержать иммунитет, избежать простуды и коронавируса помогут правильное питание, занятия спортом, соблюдение правил гигиены, верно подобранная одежда и прививки, рассказал РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Злобин."Правила простые: разнообразно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, регулярно заниматься спортом, можно и на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица - все это снижает риск передачи вирусов", - рассказал терапевт.Предпочтение лучше отдать многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, чтобы погода не застала врасплох, советует Злобин."Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться", - отметил эксперт.Получить приобретенный, специфический иммунитет можно привившись вакцинами от гриппа и новой коронавирусной инфекции, заключил Злобин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19