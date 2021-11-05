https://ria.ru/20211105/zaderzhanie-1757826630.html

Московская полиция задержала третьего участника конфликта в Ватутинках

Московская полиция задержала третьего участника конфликта в Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021

Московская полиция задержала третьего участника конфликта в Ватутинках

Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на отца с сыном в Новой Москве, заявили в МВД. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:34

2021-11-05T20:34

2021-11-05T21:44

москва

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на отца с сыном в Новой Москве, заявили в МВД."Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки", — говорится в сообщении.До этого задержали еще двоих подозреваемых. Как уточнили в МВД, все трое — граждане России.Столичная полиция установила всех зачинщиков инцидента, еще одного из них ищут.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. После этого полиция начала проверку. Мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.Столичная прокуратура также поставила его на контроль и следит за соблюдением прав малолетнего.

https://ria.ru/20211105/nozhi-1757817693.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T20:34 true PT0M31S

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