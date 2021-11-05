https://ria.ru/20211105/zaderzhanie-1757823441.html

Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны

Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны - РИА Новости, 05.11.2021

Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны

Все участники конфликта в новой Москве установлены, двое задержаны, следует из сообщения пресс-службы столичного главка МВД. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:00

2021-11-05T20:00

2021-11-05T20:00

происшествия

гу мвд россии по г. москве

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Все участники конфликта в новой Москве установлены, двое задержаны, следует из сообщения пресс-службы столичного главка МВД.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Возбуждено уголовное дело."Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны", - говорится в сообщении.

новая москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T20:00 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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