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Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны
Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны - РИА Новости, 05.11.2021
Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны
Все участники конфликта в новой Москве установлены, двое задержаны, следует из сообщения пресс-службы столичного главка МВД. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:00
2021-11-05T20:00
2021-11-05T20:00
происшествия
гу мвд россии по г. москве
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Все участники конфликта в новой Москве установлены, двое задержаны, следует из сообщения пресс-службы столичного главка МВД.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Возбуждено уголовное дело."Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны", - говорится в сообщении.
новая москва
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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-05T20:00
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, гу мвд россии по г. москве, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двое задержаны
Полиция установила всех участников конфликта в Ватутинках, двоих задержали