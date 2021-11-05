https://ria.ru/20211105/zaderzhanie-1757821573.html

Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном

Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном - РИА Новости, 05.11.2021

Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном

Московская полиция установила всех участников нападения на отца с сыном в Новых Ватутинках, двоих из них задержали. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T19:31

2021-11-05T19:31

2021-11-05T20:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

новая москва

гу мвд россии по г. москве

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская полиция установила всех участников нападения на отца с сыном в Новых Ватутинках, двоих из них задержали."Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.Эту информацию подтвердили и в Следственном комитете. "Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях", — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.В ближайшее время их доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. После этого полиция начала проверку. Как указали в прокуратуре, мужчина заявил, что ребенка ударили по щеке, а у одного из зачинщиков, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.Прокуратура также следит за расследованием и соблюдением прав малолетнего.

https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html

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новая москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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