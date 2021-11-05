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Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном
Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном - РИА Новости, 05.11.2021
Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном
Московская полиция установила всех участников нападения на отца с сыном в Новых Ватутинках, двоих из них задержали. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T19:31
2021-11-05T20:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
новая москва
гу мвд россии по г. москве
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская полиция установила всех участников нападения на отца с сыном в Новых Ватутинках, двоих из них задержали."Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.Эту информацию подтвердили и в Следственном комитете. "Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях", — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.В ближайшее время их доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. После этого полиция начала проверку. Как указали в прокуратуре, мужчина заявил, что ребенка ударили по щеке, а у одного из зачинщиков, возможно, был нож.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.Прокуратура также следит за расследованием и соблюдением прав малолетнего.
https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на мужчину с ребенком в новой москве, новая москва, гу мвд россии по г. москве
19:31 05.11.2021 (обновлено: 20:48 05.11.2021)
 
Московская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на отца с сыном

Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Ватутинках

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Московская полиция установила всех участников нападения на отца с сыном в Новых Ватутинках, двоих из них задержали.
"Сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Эту информацию подтвердили и в Следственном комитете. "Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях", — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
В ближайшее время их доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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Появилось новое видео с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве
Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. После этого полиция начала проверку. Как указали в прокуратуре, мужчина заявил, что ребенка ударили по щеке, а у одного из зачинщиков, возможно, был нож.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.
Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Прокуратура также следит за расследованием и соблюдением прав малолетнего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на мужчину с ребенком в Новой МосквеНовая МоскваГУ МВД России по г. Москве
 
 
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