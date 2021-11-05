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Пять человек погибли в результате наводнения в Индонезии
Пять человек погибли в результате наводнения в Индонезии - РИА Новости, 05.11.2021
Пять человек погибли в результате наводнения в Индонезии
Пять человек стали жертвами наводнения в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на региональное управление по... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:52
2021-11-05T17:52
2021-11-05T17:52
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наводнение
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пять человек стали жертвами наводнения в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает местное издание Tempo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).Наводнение в районе города Бату, как информирует портал, началось в четверг."По последним данным ... три из пяти обнаруженных тел остались неидентифицированы", - заявил официальный представитель управления Абдул Мухари.Поисково-спасательная группа, в состав которой входят представители Красного Креста Индонезии, вооруженных сил и полиции, спасла пять человек. Пропавшими без вести числятся четверо. Местные жители и власти активно разыскивают пропавших и разбирают завалы, поскольку наводнение уже стихло, отмечает издание.Управление распределяет помощь среди эвакуировавшихся жителей.
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в мире, индонезия, наводнение
Пять человек погибли в результате наводнения в Индонезии
Tempo: пять человек погибли в результате наводнения на индонезийском острове Ява