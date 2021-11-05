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Януковича заподозрили в создании ОПГ
Януковича заподозрили в создании ОПГ - РИА Новости, 05.11.2021
Януковича заподозрили в создании ОПГ
Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям Евромайдана в Киеве, ему... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:32
2021-11-05T14:31
в мире
украина
киев
виктор янукович
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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям Евромайдана в Киеве, ему инкриминируют создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Следователь Госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года", — говорится в сообщении.По данным ведомства, члены ОПГ под руководством Януковича якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.Следствие установило, что из-за деятельности этой преступной группы в указанный период погибли 76 граждан, более 800 получили телесные повреждения разной тяжести.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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в мире, украина, киев, виктор янукович
12:32 05.11.2021 (обновлено: 14:31 05.11.2021)
 
Януковича заподозрили в создании ОПГ

Госбюро расследований Украины заподозрило Януковича в создании ОПГ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям Евромайдана в Киеве, ему инкриминируют создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"Следователь Госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, члены ОПГ под руководством Януковича якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.
Следствие установило, что из-за деятельности этой преступной группы в указанный период погибли 76 граждан, более 800 получили телесные повреждения разной тяжести.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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