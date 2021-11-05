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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/yakutiya-1757791971.html
В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября
В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:40
2021-11-05T12:40
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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николаев (украина)
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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях."В целом нерабочие дни у нас в Якутии результат дали. Мы сейчас точно видим, что повышение заболеваемости значительно упало. Если раньше каждую неделю мы росли на 10-20%, то в предпоследнюю неделю у нас… в районе 3%... Есть разные предложения… Мы взвесили все "за" и "против"… По итогам оперативного штаба я подписал указ о том, что продолжения нерабочих дней не будет. С 8 числа мы возвращаемся к открытию всех учреждений… Торговля начинает работать в нормальном режиме. Бытовые услуги, спортивные залы, образовательные учреждения… Допуск в ряд учреждений будет только по QR-кодам", - рассказал Николаев.C 8 ноября школы и детские сады начинают работу в очном режиме. Районы, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, принимают решения на местах самостоятельно.По данным оперштаба, в республике за последние сутки выявлено 289 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе наибольший показатель в городе Якутске – 147 заболевших. Среди районов напряженная обстановка в Алданском, Амгинском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах.За сутки лабораториями проведено 4 949 анализов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 632 251 тестов.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. В Якутии такие дни объявлены в соответствии с решением главы российского государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211105/kruglyy-1757778816.html
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общество, нюрбинский район, владимир путин, здоровье - общество, айсен николаев, николаев (украина), россия, коронавирус в россии
12:40 05.11.2021
 
В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Якутии не будут продлевать введенные из-за коронавируса нерабочие дни

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях.
"В целом нерабочие дни у нас в Якутии результат дали. Мы сейчас точно видим, что повышение заболеваемости значительно упало. Если раньше каждую неделю мы росли на 10-20%, то в предпоследнюю неделю у нас… в районе 3%... Есть разные предложения… Мы взвесили все "за" и "против"… По итогам оперативного штаба я подписал указ о том, что продолжения нерабочих дней не будет. С 8 числа мы возвращаемся к открытию всех учреждений… Торговля начинает работать в нормальном режиме. Бытовые услуги, спортивные залы, образовательные учреждения… Допуск в ряд учреждений будет только по QR-кодам", - рассказал Николаев.
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Вчера, 10:16В России
В Совфеде рассказали, на сколько следует продлить нерабочие дни в России
C 8 ноября школы и детские сады начинают работу в очном режиме. Районы, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, принимают решения на местах самостоятельно.
По данным оперштаба, в республике за последние сутки выявлено 289 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе наибольший показатель в городе Якутске – 147 заболевших. Среди районов напряженная обстановка в Алданском, Амгинском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах.
За сутки лабораториями проведено 4 949 анализов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 632 251 тестов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. В Якутии такие дни объявлены в соответствии с решением главы российского государства.
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:22Распространение коронавируса
В Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
 
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