https://ria.ru/20211105/yakutiya-1757791971.html

В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:40

2021-11-05T12:40

2021-11-05T12:40

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общество

нюрбинский район

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здоровье - общество

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николаев (украина)

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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях."В целом нерабочие дни у нас в Якутии результат дали. Мы сейчас точно видим, что повышение заболеваемости значительно упало. Если раньше каждую неделю мы росли на 10-20%, то в предпоследнюю неделю у нас… в районе 3%... Есть разные предложения… Мы взвесили все "за" и "против"… По итогам оперативного штаба я подписал указ о том, что продолжения нерабочих дней не будет. С 8 числа мы возвращаемся к открытию всех учреждений… Торговля начинает работать в нормальном режиме. Бытовые услуги, спортивные залы, образовательные учреждения… Допуск в ряд учреждений будет только по QR-кодам", - рассказал Николаев.C 8 ноября школы и детские сады начинают работу в очном режиме. Районы, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, принимают решения на местах самостоятельно.По данным оперштаба, в республике за последние сутки выявлено 289 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе наибольший показатель в городе Якутске – 147 заболевших. Среди районов напряженная обстановка в Алданском, Амгинском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах.За сутки лабораториями проведено 4 949 анализов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 632 251 тестов.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. В Якутии такие дни объявлены в соответствии с решением главы российского государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211105/kruglyy-1757778816.html

https://ria.ru/20211021/covid-19-1755599055.html

нюрбинский район

николаев (украина)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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