https://ria.ru/20211105/vzyatka-1757807857.html

Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку

Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку - РИА Новости, 05.11.2021

Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку

Директора и бухгалтера Жирновского психоневрологического интерната (ПНИ) в Волгоградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:21

2021-11-05T16:21

2021-11-05T16:21

происшествия

волгоградская область

жирновский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Директора и бухгалтера Жирновского психоневрологического интерната (ПНИ) в Волгоградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.По информации ведомства, в начале 2021 года директор ПНИ в Жирновском районе предложил своему бухгалтеру стать посредницей в получении взятки при заключении договора о поставке продуктов в интернат, женщина согласилась. Она встретилась с директором фирмы, которая должна была поставить товар, и предложила стать постоянным партнером ПНИ за 10% от каждой суммы будущей сделки. Глава фирмы согласился на предложение и 1 ноября, сообщает СК, передал бухгалтеру 84 тысячи рублей в качестве взятки за заключение договора на 840 тысяч рублей."После того как главный бухгалтер передала денежные средства директору учреждения, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в СК. Отмечается, что против них возбуждены уголовные дела за получение взятки должностным лицом и посредничество во взяточничестве.По информации, опубликованной на официальном сайте Красноярского сельского поселения, директор Жирновского ПНИ является депутатом местной думы.

https://ria.ru/20211103/vzyatka-1757549323.html

волгоградская область

жирновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, жирновский район, следственный комитет россии (ск рф)