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Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку
Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку - РИА Новости, 05.11.2021
Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку
Директора и бухгалтера Жирновского психоневрологического интерната (ПНИ) в Волгоградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:21
2021-11-05T16:21
происшествия
волгоградская область
жирновский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Директора и бухгалтера Жирновского психоневрологического интерната (ПНИ) в Волгоградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.По информации ведомства, в начале 2021 года директор ПНИ в Жирновском районе предложил своему бухгалтеру стать посредницей в получении взятки при заключении договора о поставке продуктов в интернат, женщина согласилась. Она встретилась с директором фирмы, которая должна была поставить товар, и предложила стать постоянным партнером ПНИ за 10% от каждой суммы будущей сделки. Глава фирмы согласился на предложение и 1 ноября, сообщает СК, передал бухгалтеру 84 тысячи рублей в качестве взятки за заключение договора на 840 тысяч рублей."После того как главный бухгалтер передала денежные средства директору учреждения, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в СК. Отмечается, что против них возбуждены уголовные дела за получение взятки должностным лицом и посредничество во взяточничестве.По информации, опубликованной на официальном сайте Красноярского сельского поселения, директор Жирновского ПНИ является депутатом местной думы.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, жирновский район, следственный комитет россии (ск рф)
16:21 05.11.2021
 
Под Волгоградом директора психинтерната задержали за взятку

Под Волгоградом директора и бухгалтера психинтерната задержали за взятку

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Директора и бухгалтера Жирновского психоневрологического интерната (ПНИ) в Волгоградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.
По информации ведомства, в начале 2021 года директор ПНИ в Жирновском районе предложил своему бухгалтеру стать посредницей в получении взятки при заключении договора о поставке продуктов в интернат, женщина согласилась. Она встретилась с директором фирмы, которая должна была поставить товар, и предложила стать постоянным партнером ПНИ за 10% от каждой суммы будущей сделки. Глава фирмы согласился на предложение и 1 ноября, сообщает СК, передал бухгалтеру 84 тысячи рублей в качестве взятки за заключение договора на 840 тысяч рублей.
"После того как главный бухгалтер передала денежные средства директору учреждения, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в СК. Отмечается, что против них возбуждены уголовные дела за получение взятки должностным лицом и посредничество во взяточничестве.
По информации, опубликованной на официальном сайте Красноярского сельского поселения, директор Жирновского ПНИ является депутатом местной думы.
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ПроисшествияВолгоградская областьЖирновский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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