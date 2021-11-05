https://ria.ru/20211105/vooruzhenie-1757808375.html

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:26

2021-11-05T16:26

2021-11-05T16:26

в мире

оон

рубежное

донецкая народная республика

станица луганская

мт-12 "рапира"

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."Противник продолжает нарушать третий пункт комплекса дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, тем самым намеренно подвергая опасности жизни мирных жителей", - заявил Лещенко.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву Райгородки, Станицы Луганской, Болотенного, Воздвиженки и Причепиловки."За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие двенадцати 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б", пятнадцати 152-миллиметровыхбуксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и пяти противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", - уточнил Лещенко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757803747.html

рубежное

донецкая народная республика

станица луганская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, рубежное, донецкая народная республика, станица луганская, мт-12 "рапира", ситуация в днр и лнр