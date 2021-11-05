ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Начальник милиции ЛНР Лещенко: ВСУ продолжают размещать вооружение в районах Донбасса
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что продолжает фиксировать бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"Противник продолжает нарушать третий пункт комплекса дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, тем самым намеренно подвергая опасности жизни мирных жителей", - заявил Лещенко.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву Райгородки, Станицы Луганской, Болотенного, Воздвиженки и Причепиловки.
"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие двенадцати 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б", пятнадцати 152-миллиметровыхбуксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и пяти противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", - уточнил Лещенко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.