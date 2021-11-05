https://ria.ru/20211105/vologda-1757812795.html
В Вологодской области не будут продлевать режим нерабочих дней
В Вологодской области не будут продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 05.11.2021
В Вологодской области не будут продлевать режим нерабочих дней
Нерабочие дни в Вологодской области закончатся 7 ноября, с понедельника стандартный режим работы предприятий и образовательных учреждений будет продолжен с... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:17
2021-11-05T17:17
2021-11-05T17:33
распространение коронавируса
вологодская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни в Вологодской области закончатся 7 ноября, с понедельника стандартный режим работы предприятий и образовательных учреждений будет продолжен с жестким соблюдением коронавирусных ограничений, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Правительство Вологодской области приняло решение с понедельника выйти на стандартный режим работы в режиме офлайн, но с жестким соблюдением коронавирусных ограничений", - сказал губернатор в прямом эфире на официальной странице регионального правительства "ВКонтакте".Глава региона отметил, что борьба с распространением инфекции должна вестись, в первую очередь, с помощью вакцинации населения и соблюдения соответствующих санитарных ограничений.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/kovid-1584107926.html
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вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, олег кувшинников
17:17 05.11.2021 (обновлено: 17:33 05.11.2021)
В Вологодской области не будут продлевать режим нерабочих дней
В Вологодской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября