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Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны
Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны - РИА Новости, 05.11.2021
Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиция по определению должна быть конструктивной, только в этом случае она будет участвовать в повестке развития... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:41
2021-11-05T09:41
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиция по определению должна быть конструктивной, только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны."Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны. В то время как деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества", - приводятся слова Володина в его Telegram-канале.При этом он сообщил, что если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, которых менее 10, то можно увидеть, "что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику".Кроме того, Володин затронул тему ответственности депутатов Госдумы."Каждый, кто избрался в Государственную Думу, становится представителем народа во власти. Властными полномочиями его наделяют граждане нашей страны, независимо от того, от какой партии выдвигается депутат. Поэтому он должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом", - отметил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20211013/putin-1754421729.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
09:41 05.11.2021
 
Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны

Спикер Госдумы Володин призвал оппозицию к конструктивности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиция по определению должна быть конструктивной, только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны.
"Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны. В то время как деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества", - приводятся слова Володина в его Telegram-канале.
При этом он сообщил, что если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, которых менее 10, то можно увидеть, "что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику".
Кроме того, Володин затронул тему ответственности депутатов Госдумы.
"Каждый, кто избрался в Государственную Думу, становится представителем народа во власти. Властными полномочиями его наделяют граждане нашей страны, независимо от того, от какой партии выдвигается депутат. Поэтому он должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом", - отметил спикер Госдумы.
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