https://ria.ru/20211105/volodin-1757776679.html

Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны

Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны - РИА Новости, 05.11.2021

Володин назвал условие участия оппозиции в повестке развития страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиция по определению должна быть конструктивной, только в этом случае она будет участвовать в повестке развития... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:41

2021-11-05T09:41

2021-11-05T09:41

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиция по определению должна быть конструктивной, только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны."Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны. В то время как деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества", - приводятся слова Володина в его Telegram-канале.При этом он сообщил, что если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, которых менее 10, то можно увидеть, "что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику".Кроме того, Володин затронул тему ответственности депутатов Госдумы."Каждый, кто избрался в Государственную Думу, становится представителем народа во власти. Властными полномочиями его наделяют граждане нашей страны, независимо от того, от какой партии выдвигается депутат. Поэтому он должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом", - отметил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20211013/putin-1754421729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, вячеслав володин, госдума рф