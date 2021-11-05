https://ria.ru/20211105/viski-1757771088.html

Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео

Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео - РИА Новости, 05.11.2021

Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео

Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T07:25

2021-11-05T07:25

2021-11-05T07:49

в мире

сша

япония

джо байден

майк помпео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564142526_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_ddc9f8f2c5e08bd09795aaf46e9f468a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео, сообщает издание Newsweek.О розысках бутылки виски Suntory Hibiki, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Помпео, стало известно еще в начале августа. Стоимость подарка, преподнесенного властями Японии, составляет 5,8 тысячи долларов. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.В докладе генерального инспектора отмечается, что хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек, причем большинство из них к моменту началу расследования уже покинули свои посты в правительстве.Генинспектор также заявил о "хаосе", царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена. По его словам, объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.

https://ria.ru/20210806/viski-1744723660.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, джо байден, майк помпео