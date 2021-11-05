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Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео
Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео - РИА Новости, 05.11.2021
Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео
Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T07:25
2021-11-05T07:49
в мире
сша
япония
джо байден
майк помпео
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео, сообщает издание Newsweek.О розысках бутылки виски Suntory Hibiki, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Помпео, стало известно еще в начале августа. Стоимость подарка, преподнесенного властями Японии, составляет 5,8 тысячи долларов. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.В докладе генерального инспектора отмечается, что хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек, причем большинство из них к моменту началу расследования уже покинули свои посты в правительстве.Генинспектор также заявил о "хаосе", царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена. По его словам, объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.
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в мире, сша, япония, джо байден, майк помпео
07:25 05.11.2021 (обновлено: 07:49 05.11.2021)
 
Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли бутылку виски, подаренную Помпео

Newsweek: инспекторы Госдепа не нашли коллекционную бутылку виски, подаренную Помпео

© Sputnik / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© Sputnik
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США не смогли найти коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео, сообщает издание Newsweek.
О розысках бутылки виски Suntory Hibiki, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Помпео, стало известно еще в начале августа. Стоимость подарка, преподнесенного властями Японии, составляет 5,8 тысячи долларов. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.
В докладе генерального инспектора отмечается, что хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек, причем большинство из них к моменту началу расследования уже покинули свои посты в правительстве.
Генинспектор также заявил о "хаосе", царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена. По его словам, объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 16:52
Помпео рассказал о пропаже подаренной ему бутылки виски
 
В миреСШАЯпонияДжо БайденМайк Помпео
 
 
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