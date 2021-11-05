https://ria.ru/20211105/video-1757801527.html

Новое видео с напавшими на отца с ребенком в Новой Москве

Появилось новое видео с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021

Новое видео с напавшими на отца с ребенком в Новой Москве

Газета "Известия" опубликовала видео с камер внутри магазина в Новых Ватутинках, где начался конфликт между группой приезжих и мужчиной с ребенком. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:50

2021-11-05T14:50

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала видео с камер внутри магазина в Новых Ватутинках, где начался конфликт между группой приезжих и мужчиной с ребенком.На кадрах, снятых камерой наблюдения, показано, как трое, предположительно, приезжих забежали в магазин, а через несколько секунд выбежали на улицу. При этом на них обратили внимание покупатели и сотрудники торговой точки.Накануне вечером в Новой Москве четверо мужчин напали на прохожего с ребенком у пешеходного перехода.Полиция начала проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного СК. В то же время СМИ пишут, что в Новых Ватутинках сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в поисках подозреваемых.

https://ria.ru/20211029/patsanki-1756940526.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новая москва