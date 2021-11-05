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Новое видео с напавшими на отца с ребенком в Новой Москве
Появилось новое видео с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 05.11.2021
Новое видео с напавшими на отца с ребенком в Новой Москве
Газета "Известия" опубликовала видео с камер внутри магазина в Новых Ватутинках, где начался конфликт между группой приезжих и мужчиной с ребенком. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:50
2021-11-05T14:50
2021-11-05T14:50
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала видео с камер внутри магазина в Новых Ватутинках, где начался конфликт между группой приезжих и мужчиной с ребенком.На кадрах, снятых камерой наблюдения, показано, как трое, предположительно, приезжих забежали в магазин, а через несколько секунд выбежали на улицу. При этом на них обратили внимание покупатели и сотрудники торговой точки.Накануне вечером в Новой Москве четверо мужчин напали на прохожего с ребенком у пешеходного перехода.Полиция начала проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Его передадут в территориальный орган столичного СК. В то же время СМИ пишут, что в Новых Ватутинках сотрудники правоохранительных органов проводят рейд в поисках подозреваемых.
https://ria.ru/20211029/patsanki-1756940526.html
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следственный комитет россии (ск рф), новая москва
Появилось новое видео с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве
"Известия" показали новое видео с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве