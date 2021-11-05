Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/vektor-1757823706.html
Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук
Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.11.2021
Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук
Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, Киеву нужно задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с ЕС и сменой... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:03
2021-11-05T20:03
в мире
украина
киев
таможенный союз
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_0:129:3290:1979_1920x0_80_0_0_02765df8e3e8432f2043e79b70f31199.jpg
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, Киеву нужно задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с ЕС и сменой экономического ориентира, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода."Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов… Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте партии в пятницу.По его словам, Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера. Киев, избрав путь сближения с Западом, потерял традиционные рынки сбыта – российский и стран Таможенного союза.Медведчук отметил, что в пользу асимметричности ЗСТ с ЕС свидетельствует сохраняющееся отрицательное сальдо торгового баланса. В частности, в январе ‒ августе 2021 года товарный экспорт с Украины в страны ЕС составил в денежном выражении 16,8 миллиарда долларов, а импорт на Украину превысил 17,9 миллиарда долларов."Уникальное географическое положение, пока еще не утраченный статус транзитера (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала – то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что еще можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения. Еще через год даже об этом говорить будет поздно", - добавил Медведчук.
https://ria.ru/20211105/gaz-1757815487.html
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757815073.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dc0cbdb9ce4bc08c93dd393eac36f67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, таможенный союз, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
20:03 05.11.2021
 
Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук

Медведчук: Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, Киеву нужно задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с ЕС и сменой экономического ориентира, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 17:51
Глава МИД Украины обвинил Россию в создании газового кризиса в Европе
"Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов… Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте партии в пятницу.
По его словам, Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера. Киев, избрав путь сближения с Западом, потерял традиционные рынки сбыта – российский и стран Таможенного союза.
Медведчук отметил, что в пользу асимметричности ЗСТ с ЕС свидетельствует сохраняющееся отрицательное сальдо торгового баланса. В частности, в январе ‒ августе 2021 года товарный экспорт с Украины в страны ЕС составил в денежном выражении 16,8 миллиарда долларов, а импорт на Украину превысил 17,9 миллиарда долларов.
"Уникальное географическое положение, пока еще не утраченный статус транзитера (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала – то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что еще можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения. Еще через год даже об этом говорить будет поздно", - добавил Медведчук.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 17:44
В Киеве напомнили о пяти российских областях, "принадлежащих" Украине
 
В миреУкраинаКиевТаможенный союзВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа