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Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук

Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.11.2021

Украина ошибочно выбрала западный вектор интеграции, заявил Медведчук

Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, Киеву нужно задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с ЕС и сменой... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:03

2021-11-05T20:03

2021-11-05T20:03

в мире

украина

киев

таможенный союз

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, Киеву нужно задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с ЕС и сменой экономического ориентира, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода."Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов… Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте партии в пятницу.По его словам, Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера. Киев, избрав путь сближения с Западом, потерял традиционные рынки сбыта – российский и стран Таможенного союза.Медведчук отметил, что в пользу асимметричности ЗСТ с ЕС свидетельствует сохраняющееся отрицательное сальдо торгового баланса. В частности, в январе ‒ августе 2021 года товарный экспорт с Украины в страны ЕС составил в денежном выражении 16,8 миллиарда долларов, а импорт на Украину превысил 17,9 миллиарда долларов."Уникальное географическое положение, пока еще не утраченный статус транзитера (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала – то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что еще можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения. Еще через год даже об этом говорить будет поздно", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20211105/gaz-1757815487.html

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757815073.html

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в мире, украина, киев, таможенный союз, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия