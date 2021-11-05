https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

Как выглядит типичный антиваксер?

Составлен портрет типичного противника вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021

Как выглядит типичный антиваксер?

Каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности самого заболевания. Об... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:06

2021-11-05T17:06

2021-11-05T17:06

распространение коронавируса

чикаго

даллас

лос-анджелес

воз

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности самого заболевания. Об этом заявили ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны, работа которых опубликована в журнале Scientific Reports.В исследовании приняли участие 6037 жителей четырех крупных американских городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа. Опрос проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность. Как оказалось, более 20 процентов респондентов не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу. При этом чаще всего такого мнения придерживались люди с низким доходом, работающие вне дома или сторонники консервативных политических взглядов.В свою очередь, люди, перенесшие COVID-19 или имеющие заболевших родственников, в большей степени выступили за вакцинацию. При этом большинство считает, что прививаться лучше в клиниках. От 82 до 90 процентов опрошенных в четырех американских городах согласились, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья. А 72-85 процентов респондентов заявили, что доверяют разработчикам вакцин.Ранее СМИ сообщили, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации. Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

https://ria.ru/20210920/ssha-1751024238.html

чикаго

даллас

лос-анджелес

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чикаго, даллас, лос-анджелес, воз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19