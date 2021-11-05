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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html
Как выглядит типичный антиваксер?
Составлен портрет типичного противника вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021
Как выглядит типичный антиваксер?
Каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности самого заболевания. Об... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:06
2021-11-05T17:06
распространение коронавируса
чикаго
даллас
лос-анджелес
воз
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности самого заболевания. Об этом заявили ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны, работа которых опубликована в журнале Scientific Reports.В исследовании приняли участие 6037 жителей четырех крупных американских городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа. Опрос проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность. Как оказалось, более 20 процентов респондентов не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу. При этом чаще всего такого мнения придерживались люди с низким доходом, работающие вне дома или сторонники консервативных политических взглядов.В свою очередь, люди, перенесшие COVID-19 или имеющие заболевших родственников, в большей степени выступили за вакцинацию. При этом большинство считает, что прививаться лучше в клиниках. От 82 до 90 процентов опрошенных в четырех американских городах согласились, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья. А 72-85 процентов респондентов заявили, что доверяют разработчикам вакцин.Ранее СМИ сообщили, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации. Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html
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чикаго, даллас, лос-анджелес, воз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19
17:06 05.11.2021
 
Составлен портрет типичного противника вакцинации от коронавируса

Scientific Reports: чаще всего прививаться от коронавируса не хотят люди с низким доходом

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Каждый пятый американец не хочет прививаться от коронавируса из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности самого заболевания. Об этом заявили ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны, работа которых опубликована в журнале Scientific Reports.
В исследовании приняли участие 6037 жителей четырех крупных американских городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа. Опрос проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность. Как оказалось, более 20 процентов респондентов не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу. При этом чаще всего такого мнения придерживались люди с низким доходом, работающие вне дома или сторонники консервативных политических взглядов.
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В свою очередь, люди, перенесшие COVID-19 или имеющие заболевших родственников, в большей степени выступили за вакцинацию. При этом большинство считает, что прививаться лучше в клиниках. От 82 до 90 процентов опрошенных в четырех американских городах согласились, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья. А 72-85 процентов респондентов заявили, что доверяют разработчикам вакцин.
Ранее СМИ сообщили, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации. Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаЧикагоДалласЛос-АнджелесВОЗФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
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