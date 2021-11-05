https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757803431.html

В Севастополе прошел флешмоб против "антиваксеров"

В Севастополе прошел флешмоб против "антиваксеров" - РИА Новости, 05.11.2021

В Севастополе прошел флешмоб против "антиваксеров"

Флэшмоб с призывами не слушать противников вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел в Севастополе, сообщил РИА Новости организатор акции Юрий Пефтиев. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:17

2021-11-05T15:17

2021-11-05T15:17

распространение коронавируса

общество

севастополь

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Флэшмоб с призывами не слушать противников вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел в Севастополе, сообщил РИА Новости организатор акции Юрий Пефтиев."Флэшмоб задуман с целью привлечь население к вакцинации", - сказал Пефтиев.По его словам, в рамках флэшмоба во всех крупных торговых центрах города установили фотоманекены. Они представляют собой фото в полный рост севастопольских врачей, которые держат таблички с призывами: "Не слушай антиваксеров. Вакцинируйся", "Выбери жизнь. Вакцинируйся" и прочие.Пефтиев подчеркнул, что вакцинация является единственным действенным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции."Мы должны сообща противостоять распространению коронавируса. Результат зависит от ответственности и осознанности каждого", - подчеркнул Пефтиев.В Севастополе, по данным пресс-службы правительства, уже сделали прививку от коронавируса 196 154 человека. Случаев осложнений не зарегистрировано. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. Поставки вакцины идут в плановом режиме.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

севастополь

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общество, севастополь, коронавирус covid-19, коронавирус в россии