https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757795668.html

Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса

Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021

Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса

Темпы вакцинации в Якутии выросли в три раза за последние две недели, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:25

2021-11-05T13:25

2021-11-05T13:25

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

айсен николаев

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Темпы вакцинации в Якутии выросли в три раза за последние две недели, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях.По словам главы республики, в Якутии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Летальные случаи составляют порядка 2,5% от общего числа заболевших COVID-19. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1468 человек.Как отметил Николаев, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 80% взрослого населения, на сегодня прививки получили всего 52%.Определенный эффект дали нерабочие дни. "За последние две недели темпы вакцинации населения выросли в три раза… Первую дозу вакцины получили порядка 408 тысяч человек, а второй компонент — порядка 380 тысяч человек", - сказал глава региона.Ранее сообщалось о том, что продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, айсен николаев, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19