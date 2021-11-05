https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757795668.html
Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса
Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021
Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса
Темпы вакцинации в Якутии выросли в три раза за последние две недели, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:25
2021-11-05T13:25
2021-11-05T13:25
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
айсен николаев
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Темпы вакцинации в Якутии выросли в три раза за последние две недели, сообщил глава региона Айсен Николаев в прямом эфире в соцсетях.По словам главы республики, в Якутии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Летальные случаи составляют порядка 2,5% от общего числа заболевших COVID-19. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1468 человек.Как отметил Николаев, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 80% взрослого населения, на сегодня прививки получили всего 52%.Определенный эффект дали нерабочие дни. "За последние две недели темпы вакцинации населения выросли в три раза… Первую дозу вакцины получили порядка 408 тысяч человек, а второй компонент — порядка 380 тысяч человек", - сказал глава региона.Ранее сообщалось о том, что продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов.
https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html
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общество, здоровье - общество, айсен николаев, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Глава Якутии заявил о росте темпов вакцинации против коронавируса
Глава Якутии заявил, что темпы вакцинации от коронавируса выросли в три раза за две недели
ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости.
Темпы вакцинации в Якутии выросли в три раза за последние две недели, сообщил глава региона Айсен Николаев
в прямом эфире в соцсетях.
По словам главы республики, в Якутии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Летальные случаи составляют порядка 2,5% от общего числа заболевших COVID-19. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 1468 человек.
Как отметил Николаев, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 80% взрослого населения, на сегодня прививки получили всего 52%.
Определенный эффект дали нерабочие дни. "За последние две недели темпы вакцинации населения выросли в три раза… Первую дозу вакцины получили порядка 408 тысяч человек, а второй компонент — порядка 380 тысяч человек", - сказал глава региона.
Ранее сообщалось о том, что продолжения нерабочих дней в Якутии не будет, с 8 ноября все организации начнут работать в штатном режиме, придерживаясь ограничений, связанных с введением QR-кодов.