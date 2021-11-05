https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757785368.html

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек - РИА Новости, 05.11.2021

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек

Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,4 миллиона человек, первым компонентом привились 5,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:21

2021-11-05T11:21

2021-11-05T11:26

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,4 миллиона человек, первым компонентом привились 5,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 5 741 863 человека. Полная вакцинация - 5 407 890 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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