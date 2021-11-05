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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757785368.html
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек - РИА Новости, 05.11.2021
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек
Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,4 миллиона человек, первым компонентом привились 5,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:21
2021-11-05T11:26
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,4 миллиона человек, первым компонентом привились 5,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 5 741 863 человека. Полная вакцинация - 5 407 890 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:21 05.11.2021 (обновлено: 11:26 05.11.2021)
 
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5,4 миллиона человек

Полностью привились 5,4 миллиона москвичей, первую прививку сделали 5,7 миллиона человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,4 миллиона человек, первым компонентом привились 5,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом - 5 741 863 человека. Полная вакцинация - 5 407 890 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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