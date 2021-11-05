https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757777652.html
Программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19 продлят
Программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19 продлят - РИА Новости, 05.11.2021
Программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19 продлят
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 до 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:01
2021-11-05T10:01
2021-11-05T15:41
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 до 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина."Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.Акция стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря. Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Номера выигравших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Вся информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757748110.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:01 05.11.2021 (обновлено: 15:41 05.11.2021)
Программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19 продлят
Сроки розыгрыша по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса продлили до конца года