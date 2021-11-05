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Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2021
Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T01:33
2021-11-05T01:33
в мире
украина
оон
верховная рада украины
василий небензя
обсе
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе.Ранее Кулеба утверждал, что "минский процесс" по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".При этом генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html
https://ria.ru/20211105/bayraktar-1757761546.html
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в мире, украина, оон, верховная рада украины, василий небензя, обсе, дмитрий кулеба, россия, алексей арестович
01:33 05.11.2021
 
Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба: минский процесс остается базой для урегулирования в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе.
"Я могу лишь подтвердить, что минские договоренности остаются базой для урегулирования. Но они должны начаться с одного: прекратить стрелять. И была попытка, было конкретное достижение прошлым летом, когда было достигнуто перемирие, оно некоторое время длилось. И этом показывает, что в принципе Россия способна это делать, но политической воли двигаться по этому треку нет", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
Ранее Кулеба утверждал, что "минский процесс" по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
При этом генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
01:12
Кулеба заявил, что Киев доволен позицией Вашингтона по ситуации на Донбассе
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
00:55
Кулеба заявил, что применение Bayraktar не нарушает минские договоренности
 
В миреУкраинаООНВерховная Рада УкраиныВасилий НебензяОБСЕДмитрий КулебаРоссияАлексей Арестович
 
 
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