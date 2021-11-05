https://ria.ru/20211105/uregulirovanie-1757764364.html

Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе

Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2021

Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T01:33

2021-11-05T01:33

2021-11-05T01:33

в мире

украина

оон

верховная рада украины

василий небензя

обсе

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе.Ранее Кулеба утверждал, что "минский процесс" по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".При этом генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211105/donbass-1757762435.html

https://ria.ru/20211105/bayraktar-1757761546.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, верховная рада украины, василий небензя, обсе, дмитрий кулеба, россия, алексей арестович