https://ria.ru/20211105/uran-1757794267.html

Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60%

Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60% - РИА Новости, 05.11.2021

Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60%

Иран произвел по меньшей мере 25 килограммов урана с уровнем обогащения 60% и 210 килограммов урана, обогащенного до 20%, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:05

2021-11-05T13:05

2021-11-05T13:05

в мире

тегеран (город)

франция

магатэ

дональд трамп

бехруз камальванди

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Иран произвел по меньшей мере 25 килограммов урана с уровнем обогащения 60% и 210 килограммов урана, обогащенного до 20%, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди."Согласно закону, мы должны производить 120 килограммов (в год – ред.) с обогащением 20%, а сейчас мы перешли рубеж в 210 килограммов. К настоящему моменту мы произвели 25 килограммов с обогащением 60%, что не способны производить никакие страны кроме тех, которые обладают ядерным оружием", - заявил Камальванди, слова которого приводятся на сайте организации.В сентябре МАГАТЭ сообщило, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного значительнее, чем это предусмотрено. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает обогащение на уровне 3,67%. Согласно отчету, запасы обогащенного до 20% урана в Иране составили тогда 84,3 килограмма (по сравнению с 62,8 в мае). А запасы обогащенного до 60% урана - 10 килограммов (по сравнению с 2,4 килограмма в мае).Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Исламской республикой ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211104/svpd-1757751653.html

тегеран (город)

франция

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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, дональд трамп, бехруз камальванди, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия