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США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР
США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР - РИА Новости, 05.11.2021
США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР
США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:19
2021-11-05T18:19
в мире
сша
китай
пекин
министерство обороны сша
у цянь
минобороны кнр
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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний доклад Пентагона и военной мощи Китая.Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы."США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.Представитель ведомства также указал, что США недавно заключили с Австралией и Великобританией трехсторонне партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, чем искусственно создали серьезные риски распространения ядерного оружия и нанесли серьезный удар по международной системе нераспространения.Он добавил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, и при этом по-прежнему продолжают его наращивать и снижать ядерный порог."США являются крупнейшим источником глобальной ядерной угрозы", - подчеркнул У Цянь.
https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html
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в мире, сша, китай, пекин, министерство обороны сша, у цянь, минобороны кнр
18:19 05.11.2021
 
США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР

Представитель Минобороны Китая Цянь: США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний доклад Пентагона и военной мощи Китая.
Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
"США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.
Представитель ведомства также указал, что США недавно заключили с Австралией и Великобританией трехсторонне партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, чем искусственно создали серьезные риски распространения ядерного оружия и нанесли серьезный удар по международной системе нераспространения.
Он добавил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, и при этом по-прежнему продолжают его наращивать и снижать ядерный порог.
"США являются крупнейшим источником глобальной ядерной угрозы", - подчеркнул У Цянь.
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 20:16
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В миреСШАКитайПекинМинистерство обороны СШАУ ЦяньМинобороны КНР
 
 
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