США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР
Представитель Минобороны Китая Цянь: США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний доклад Пентагона и военной мощи Китая.
Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
"США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.
Представитель ведомства также указал, что США недавно заключили с Австралией и Великобританией трехсторонне партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, чем искусственно создали серьезные риски распространения ядерного оружия и нанесли серьезный удар по международной системе нераспространения.
Он добавил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, и при этом по-прежнему продолжают его наращивать и снижать ядерный порог.
"США являются крупнейшим источником глобальной ядерной угрозы", - подчеркнул У Цянь.