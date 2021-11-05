https://ria.ru/20211105/ugroza-1757816897.html

США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР

США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР - РИА Новости, 05.11.2021

США остаются крупнейшим источником ядерной угрозы, заявили в Минобороны КНР

США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T18:19

2021-11-05T18:19

2021-11-05T18:19

в мире

сша

китай

пекин

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минобороны кнр

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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. США остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя недавний доклад Пентагона и военной мощи Китая.Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы."США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.Представитель ведомства также указал, что США недавно заключили с Австралией и Великобританией трехсторонне партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, чем искусственно создали серьезные риски распространения ядерного оружия и нанесли серьезный удар по международной системе нераспространения.Он добавил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, и при этом по-прежнему продолжают его наращивать и снижать ядерный порог."США являются крупнейшим источником глобальной ядерной угрозы", - подчеркнул У Цянь.

https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, министерство обороны сша, у цянь, минобороны кнр