https://ria.ru/20211105/sud-1757836602.html

Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме

Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме - РИА Новости, 05.11.2021

Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме

Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может состояться в тюрьме, где находится, сообщил... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:48

2021-11-05T22:48

2021-11-05T22:48

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может состояться в тюрьме, где находится, сообщил журналистам министр юстиции республики Рати Брегадзе."На вопрос о том, будет ли он переведен в судебный зал, я отвечу: мы максимально будем содействовать правосудию. Но наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении (где заключен Саакашвили - ред.)... Наша строгая рекомендация (состоит в том), чтобы заключенный не был выведен из 12-го учреждения, так как для него может появиться угроза, и мы обязаны его защитить", - заявил Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".По словам министра, если заседание состоится в здании суда, во дворе со стороны граждан могут начаться провокации. "Кто в таком случае понесет ответственность и сколько правоохранителей должно быть задействовано? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на охрану одного человека", - добавил Брегадзе.Судебное заседание по одному из дел Саакашвили назначено на 10 ноября. Его адвокаты ранее сообщали, что власти делают все для того, чтобы ограничить появление Саакашвили на публике.

https://ria.ru/20211105/golodovka-1757770604.html

https://ria.ru/20211105/saakashvili-1757833845.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии