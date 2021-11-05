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Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме
Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме - РИА Новости, 05.11.2021
Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме
Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может состояться в тюрьме, где находится, сообщил... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:48
2021-11-05T22:48
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может состояться в тюрьме, где находится, сообщил журналистам министр юстиции республики Рати Брегадзе."На вопрос о том, будет ли он переведен в судебный зал, я отвечу: мы максимально будем содействовать правосудию. Но наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении (где заключен Саакашвили - ред.)... Наша строгая рекомендация (состоит в том), чтобы заключенный не был выведен из 12-го учреждения, так как для него может появиться угроза, и мы обязаны его защитить", - заявил Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".По словам министра, если заседание состоится в здании суда, во дворе со стороны граждан могут начаться провокации. "Кто в таком случае понесет ответственность и сколько правоохранителей должно быть задействовано? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на охрану одного человека", - добавил Брегадзе.Судебное заседание по одному из дел Саакашвили назначено на 10 ноября. Его адвокаты ранее сообщали, что власти делают все для того, чтобы ограничить появление Саакашвили на публике.
https://ria.ru/20211105/golodovka-1757770604.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
22:48 05.11.2021
 
Власти Грузии объяснили, почему Саакашвили надо судить в тюрьме

Минюст Грузии: суд по делу Саакашвили может состояться в здании тюрьмы, где он находится

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может состояться в тюрьме, где находится, сообщил журналистам министр юстиции республики Рати Брегадзе.
"На вопрос о том, будет ли он переведен в судебный зал, я отвечу: мы максимально будем содействовать правосудию. Но наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении (где заключен Саакашвили - ред.)... Наша строгая рекомендация (состоит в том), чтобы заключенный не был выведен из 12-го учреждения, так как для него может появиться угроза, и мы обязаны его защитить", - заявил Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".
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По словам министра, если заседание состоится в здании суда, во дворе со стороны граждан могут начаться провокации. "Кто в таком случае понесет ответственность и сколько правоохранителей должно быть задействовано? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на охрану одного человека", - добавил Брегадзе.
Судебное заседание по одному из дел Саакашвили назначено на 10 ноября. Его адвокаты ранее сообщали, что власти делают все для того, чтобы ограничить появление Саакашвили на публике.

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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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