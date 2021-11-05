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Белый дом опроверг слухи об открытии генконсульств КНР и США после саммита

Белый дом опроверг слухи об открытии генконсульств КНР и США после саммита - РИА Новости, 05.11.2021

Белый дом опроверг слухи об открытии генконсульств КНР и США после саммита

Администрация США опровергла ранее появившуюся информацию СМИ о возможности повторного открытия генеральных консульств США и КНР после предстоящего саммита... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:05

2021-11-05T17:05

2021-11-05T17:16

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Администрация США опровергла ранее появившуюся информацию СМИ о возможности повторного открытия генеральных консульств США и КНР после предстоящего саммита лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина: такой вариант даже не обсуждается."Сообщения о возобновлении работы консульств неточны. Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются", - сказал представитель Совета национальной безопасности США Дин Либерман, слова которого приводит в Twitter корреспондент агентства Bloomberg.Накануне издание Politico со ссылкой на собственные источники в американской администрации сообщило, что США и Китай по итогам предстоящего саммита Байдена и СМИ могут объявить о возобновлении работы своих генконсульств в этих странах и смягчить визовые ограничения в отношении друг друга.Как отмечали ранее в Белом доме, саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина планируется провести до конца текущего года.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757757983.html

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