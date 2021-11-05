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Президент Узбекистана уволил министра по развитию информационных технологий
Президент Узбекистана уволил министра по развитию информационных технологий - РИА Новости, 05.11.2021
Президент Узбекистана уволил министра по развитию информационных технологий
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом уволил Шухрата Садикова с поста министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:55
2021-11-05T09:55
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом уволил Шухрата Садикова с поста министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Ранее местное интернет-издание kun.uz сообщило, что Садиков уволен со своего поста из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в среду."Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В среду госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Мирзиеев назвал такие действия недальновидными и поручил уволить главу Узкомнадзора Голибшера Зияева. К вечеру того же дня работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме. По данным СМИ накануне был также уволен советник премьер-министра Узбекистана, начальник департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.Мирзиеев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона. В июле надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.В понедельник Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие с февраля 2022 года введение штрафов для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
09:55 05.11.2021
 
Президент Узбекистана уволил министра по развитию информационных технологий

Министра по развитию информационных технологий уволили после приостановки работы соцсетей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом уволил Шухрата Садикова с поста министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Ранее местное интернет-издание kun.uz сообщило, что Садиков уволен со своего поста из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в среду.
"Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В среду госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. Мирзиеев назвал такие действия недальновидными и поручил уволить главу Узкомнадзора Голибшера Зияева. К вечеру того же дня работа этих ресурсов в стране была восстановлена в полном объеме. По данным СМИ накануне был также уволен советник премьер-министра Узбекистана, начальник департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.
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Мирзиеев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона. В июле надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.
В понедельник Мирзиеев подписал поправки в законодательство, предусматривающие с февраля 2022 года введение штрафов для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны – от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов.
 
В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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