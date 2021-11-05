https://ria.ru/20211105/saakashvili-1757833845.html

Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет соки, сообщил Минюст Грузии

Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет соки, сообщил Минюст Грузии - РИА Новости, 05.11.2021

Саакашвили в тюрьме ест каши и пьет соки, сообщил Минюст Грузии

Объявивший голодовку в тбилисской тюрьме более месяца назад бывший президент Грузии Михаил Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки, сообщил... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:13

2021-11-05T22:13

2021-11-05T23:44

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — РИА Новости. Объявивший голодовку в тбилисской тюрьме более месяца назад бывший президент Грузии Михаил Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки, сообщил журналистам министр юстиции Рати Брегадзе."Изначально, при получении банковской карты, спустя два дня после заключения, он приобрел определенные продукты. Затем отказался от них и через некоторое время вновь согласился — взял разные каши и натуральные соки. Он принимает их в пищу и сейчас. Естественно, когда мы об этом говорим, у нас есть доказательства. Это не медицинское назначение, а еда, которую получает заключенный", — сказал Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".Кроме того, министр призвал адвокатов Саакашвили "прекратить распространять ложь" относительно состояния здоровья их клиента. По словам Брегадзе, оно стабильное, "все жизненные показатели в норме".Саакашвили 1 октября объявил голодовку в тюрьме. Его личный врач и адвокаты утверждают, что состояние здоровья их подопечного критическое и ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения.

https://ria.ru/20211105/saakashvili-1757805573.html

https://ria.ru/20211104/saakashvili-1757719849.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии