15:44 05.11.2021 (обновлено: 16:51 05.11.2021)
Голодающий в тюрьме Саакашвили пообещал "не умереть назло врагам"
Голодающий в тюрьме Саакашвили пообещал "не умереть назло врагам"
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ТБИЛИСИ, 5 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что, несмотря на длительную голодовку, он "не умрет назло врагам".
По итогам второго тура местных выборов в 19 из 20 муниципалитетов мэрами стали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе в пяти крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси. Оппозиционные партии, которые не признают итоги выборов, анонсировали масштабную акцию в центре Тбилиси 7 ноября, а затем перенесли ее на 6-е число. До этого их сторонники проведут митинги в других крупных городах страны. Саакашвили же заявил, что необходимо заставить грузинские власти назначить досрочные парламентские выборы.
"Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом. <...> Сегодня общество больше готово к коренным изменениям, чем это было перед "революцией роз". Народ более продвинут, информирован и, что самое главное, един, чем тогда", — пишет Саакашвили.
Политик поприветствовал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.
"Я поддерживаю план лидеров оппозиции собраться и не расходится, кроме того, в процессе будут происходить импровизации. Сейчас главное — многочисленность народа. <...> Субботняя акция должна быть многочисленной. Не имеет значения политическая принадлежность. Требование акций — это назначение внеочередных выборов и мое освобождение. Но ничто из этого не является самоцелью, это возможность для того, чтобы приостановить невиданный рост цен, массовые эмиграции, коррупцию, нищету и раз и навсегда вывести страну из болота", — заявил экс-президент.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 36 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
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