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Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать картину
Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать картину - РИА Новости, 05.11.2021
Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать картину
Депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив сообщил, что продаст рисунок с президентом России Владимиром Путиным, который... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:51
2021-11-05T18:51
2021-11-05T19:09
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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив сообщил, что продаст рисунок с президентом России Владимиром Путиным, который вызвал критику, а деньги отдаст волонтерам. Ранее украинский "24 канал" опубликовал видео, на котором депутат Грынив рисовал портрет Путина в сессионном зале.Грынив опубликовал в своем Facebook фотографию рисунка и сообщил, что хотел бы выставить картинку на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, захотевших ее приобрести."Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена — одна гривна (около 0,04 доллара)", — написал депутат.
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в мире, украина, владимир путин, европейская солидарность, facebook, россия
18:51 05.11.2021 (обновлено: 19:09 05.11.2021)
Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать картину
Депутат Львовского горсовета решил продать картинку с Путиным и отдать деньги волонтерам