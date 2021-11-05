https://ria.ru/20211105/remont-1757790238.html
В Москве отремонтировали Лужнецкую эстакаду
В Москве отремонтировали Лужнецкую эстакаду - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве отремонтировали Лужнецкую эстакаду
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:12
2021-11-05T12:12
2021-11-05T12:12
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста. Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Они были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводились в круглосуточном режиме, что позволило завершить их в кратчайшие сроки."Во время ремонта движение автотранспорта полностью не перекрывалось, работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении. Для водителей было установлено специальное ограждение с сигнальными огнями и предупреждающие дорожные знаки", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется."За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20211027/remont-1756489307.html
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общество, москва, петр бирюков
В Москве отремонтировали Лужнецкую эстакаду
В Москве отремонтировали Лужнецкую эстакаду и метромост
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы
завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста. Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Они были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы проводились в круглосуточном режиме, что позволило завершить их в кратчайшие сроки.
"Во время ремонта движение автотранспорта полностью не перекрывалось, работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении. Для водителей было установлено специальное ограждение с сигнальными огнями и предупреждающие дорожные знаки", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется.
"За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", - заключил заместитель мэра.