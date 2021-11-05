https://ria.ru/20211105/rassledovanie-1757825573.html

Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках

Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021

Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:21

2021-11-05T20:21

2021-11-05T20:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что все участники конфликта установлены, двое задержаны."Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил принять неотложные меры к установлению личностей всех нападавших и их задержанию, а также дал указание ходатайствовать об избрании меры пресечения.

новая москва

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T20:21 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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