https://ria.ru/20211105/rassledovanie-1757825573.html
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках - РИА Новости, 05.11.2021
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T20:21
2021-11-05T20:21
2021-11-05T20:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что все участники конфликта установлены, двое задержаны."Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил принять неотложные меры к установлению личностей всех нападавших и их задержанию, а также дал указание ходатайствовать об избрании меры пресечения.
новая москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-05T20:21
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве, видео
20:21 05.11.2021 (обновлено: 20:41 05.11.2021)
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках
Председатель СК Бастрыкин проконтролирует расследование нападения в Ватутинках