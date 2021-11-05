https://ria.ru/20211105/qr-kod-1757835078.html
Саратовская область вводит QR-коды для работников и клиентов ТЦ и отелей
Саратовская область вводит QR-коды для работников и клиентов ТЦ и отелей - РИА Новости, 05.11.2021
Саратовская область вводит QR-коды для работников и клиентов ТЦ и отелей
Правительство Саратовской области с 8 ноября вводит QR-коды для входа работников и клиентов в торговые центры, гостиницы, туристические базы и базы отдыха,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:29
2021-11-05T22:29
2021-11-05T22:44
распространение коронавируса
саратовская область
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коронавирус в россии
qr-код
общество
валерий радаев
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САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 8 ноября вводит QR-коды для входа работников и клиентов в торговые центры, гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента. Позднее по решению правительства области с 30 октября до 7 ноября в регионе закрыли непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос."Обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, в связи с чем деятельность предприятий должна быть организована при соблюдении следующих условий. С 8 ноября текущего года до стабилизации эпидемиологической обстановки устанавливаются обязательные требования о наличии QR-кода для работников, контактирующих с потребителями, а также посетителей объектов, предоставляющих гостиничные услуги … торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов … микрофинансовых и страховых организаций, туристских баз, баз отдыха", - говорится в сообщении.По словам Бусаргина, также QR-коды необходимы для посещения косметологических, СПА- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов непродовольственной торговли, за исключением тех, у которых доля товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30%."Допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи, непосредственно контактирующих с потребителями, также осуществляется на основе QR-кода. С 15 ноября текущего года центры "Мои документы" переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи", - добавил вице-губернатор.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 1 ноября для невакцинированных жителей старше 60 лет введен режим самоизоляции.С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы, сферы услуг, ЖКХ и энергетики.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 104 498 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 633 за последние сутки, скончались 3 979 пациентов с COVID-19, выздоровели 91 730.
https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757332861.html
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саратовская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, общество, валерий радаев
22:29 05.11.2021 (обновлено: 22:44 05.11.2021)
Саратовская область вводит QR-коды для работников и клиентов ТЦ и отелей
Саратовская область с 8 ноября вводит QR-коды для работников и клиентов в ТЦ и гостиниц
САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости.
Правительство Саратовской области
с 8 ноября вводит QR-коды для входа работников и клиентов в торговые центры, гостиницы, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО), сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram
-канале.
Ранее губернатор Валерий Радаев
установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента. Позднее по решению правительства области с 30 октября до 7 ноября в регионе закрыли непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос.
"Обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, в связи с чем деятельность предприятий должна быть организована при соблюдении следующих условий. С 8 ноября текущего года до стабилизации эпидемиологической обстановки устанавливаются обязательные требования о наличии QR-кода для работников, контактирующих с потребителями, а также посетителей объектов, предоставляющих гостиничные услуги … торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов … микрофинансовых и страховых организаций, туристских баз, баз отдыха", - говорится в сообщении.
По словам Бусаргина, также QR-коды необходимы для посещения косметологических, СПА- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов непродовольственной торговли, за исключением тех, у которых доля товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30%.
"Допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи, непосредственно контактирующих с потребителями, также осуществляется на основе QR-кода. С 15 ноября текущего года центры "Мои документы" переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи", - добавил вице-губернатор.
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 1 ноября для невакцинированных жителей старше 60 лет введен режим самоизоляции.
С 25 октября в регионе введены QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы, сферы услуг, ЖКХ и энергетики.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 104 498 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 633 за последние сутки, скончались 3 979 пациентов с COVID-19, выздоровели 91 730.