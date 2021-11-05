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Распространение коронавируса
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Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае
Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае - РИА Новости, 05.11.2021
Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае
Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае, ежедневно в регионе прививки ставят более 10 тысяч человек, сообщают в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:34
2021-11-05T16:34
распространение коронавируса
общество
барнаул
алтайский край
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае, ежедневно в регионе прививки ставят более 10 тысяч человек, сообщают в пресс-службе губернатора региона."Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тысяч человек приходят прививаться от коронавируса. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее."Кроме того, с учетом наплыва желающих дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день", - резюмируют в пресс-службе.
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общество, барнаул, алтайский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
16:34 05.11.2021
 
Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае

Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае, ежедневно в регионе прививки ставят более 10 тысяч человек, сообщают в пресс-службе губернатора региона.
"Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тысяч человек приходят прививаться от коронавируса. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее.
"Кроме того, с учетом наплыва желающих дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день", - резюмируют в пресс-службе.
 
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