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Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае

Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае - РИА Новости, 05.11.2021

Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае

Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае, ежедневно в регионе прививки ставят более 10 тысяч человек, сообщают в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:34

2021-11-05T16:34

2021-11-05T16:34

распространение коронавируса

общество

барнаул

алтайский край

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов увеличило темпы вакцинации в Алтайском крае, ежедневно в регионе прививки ставят более 10 тысяч человек, сообщают в пресс-службе губернатора региона."Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. По данным краевого Минздрава, ежесуточно больше 10 тысяч человек приходят прививаться от коронавируса. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день в крае вакцинировано 11,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что пункты вакцинации работают во всех медицинских организациях, желающих прививаться принимают как по предварительной записи, так и без нее."Кроме того, с учетом наплыва желающих дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день", - резюмируют в пресс-службе.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757707409.html

барнаул

алтайский край

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общество, барнаул, алтайский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19