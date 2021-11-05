https://ria.ru/20211105/ptitsy-1757550180.html

Так нельзя! Чего не стоит делать с птицами, которые зимуют в городе

Так нельзя! Чего не стоит делать с птицами, которые зимуют в городе - РИА Новости, 06.11.2021

Так нельзя! Чего не стоит делать с птицами, которые зимуют в городе

Осенью многие птицы улетают в теплые страны, но при этом немало видов прилетают в города. Например, в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:00

2021-11-06T08:22

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Осенью многие птицы улетают в теплые страны, но при этом немало видов прилетают в города. Например, в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из которых более 100 остаются здесь на зиму. Специалисты Мосприроды рассказали РИА Новости, в какие моменты птицы особенно уязвимы, почему их не стоит перекармливать "фастфудом", и какая забота пойдет им на пользу, а какая, напротив, может навредить.Не "утяжелять" миграциюС сокращением светового дня перелетные птицы отправляются на зимовку, но есть и те, кто не покидает город на протяжении всей зимы. Остаются пережидать холода в Москве синицы, дятлы, сороки, сойки. Некоторые виды, наоборот, прилетают в московский регион в середине зимы – это северные виды чечетки, свиристели. С ноября в городе замечают и первые стайки снегирей, хотя на самом деле они относятся к оседлым видам, сообщили специалисты Мосприроды."Снегири, которых мы обычно замечаем лишь зимой, относятся к оседлым видам. Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – объяснили в ведомстве, добавив, что остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.Эксперты советуют не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Главным условием для начала подкормки специалисты называют низкую температуру воздуха и постоянный снежный покров. В этот период находить пищу самостоятельно пернатым становится труднее.Не кормить"фастфудом"Зимняя подкормка птиц – еще и отличная возможность понаблюдать за разными видами пернатых, изучить их повадки, отмечают эксперты. Птицы обычно начинают просить у людей корм в октябре-ноябре: прилетают к кормушке и требуют.Злаки в кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек; орехи, арахис и желуди – дятлов и соек.Базовыми продуктами в составе правильного корма для птиц в зимний период являются зерновая смесь (зерна должны быть неочищенными, то есть в оболочке) и подсушенные ягоды (боярышник, рябина), отмечают в Мосприроде. Зимой не возбраняется добавлять высококалорийные продукты: семена подсолнечника (нежареные и несоленые), арахис, лесные и грецкие орехи.Еще можно класть в кормушку некопченое сало без соли и перца, нутряной жир, кусочки сырого мяса, пресного сыра и творога.А вот сдобные хлебобулочные изделия, острые, копченые и соленые продукты рекомендуется исключить из подкормки из-за высокого содержания соли, сахара и жиров, вредных для животных и птиц.Не сажать на хлебную диетуС середины прошлого века в Москве начали массово оставаться на зимовку водоплавающие птицы, в основном утки. Но подкормка зимующих уток должна иметь разумное самоограничение, предупредили эксперты. Дело в том, что в основном люди подкармливают птиц белым хлебом, а в излишне больших количествах он плохо усваивается, вызывая у диких уток болезни.Еще в таких объемах хлеб загрязняет воду, а на суше способствует росту численности крыс и ворон. Чрезмерная численность популяций уток на полыньях, вызванная обильным кормлением, отравляет водоемы продуктами их жизнедеятельности, что ведет к гибели многочисленных невидимых глазу водных организмов. Еще одна проблема заключается в том, что утки, привыкая к регулярному кормлению, постепенно отучаются самостоятельно добывать себе корм."Подкармливать водоплавающих необходимо только тогда, когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов мороза. Но и в этом случае это должна быть именно подкормка, а не закармливание птиц, бросающихся за едой. И лучше всего кормить уток гранулами специального комбикорма, и выкладывать его на бесснежные площадки или дощечки с бортиками возле воды, на так называемые подкормочные столики", – заметили в Мосприроде.Если комбикорма под рукой нет, в морозы в качестве подкормки уткам остается предложить подсушенный белый хлеб, цельнозерновой хлеб и овсяные хлопья (геркулес).Не мастерить кормушки с острыми краямиПомочь птицам выжить в холода могут и развешанные горожанами кормушки. Наилучший вариант при этом – кормушки, сделанные из природных материалов. Важно, чтобы самодельная кормушка была максимально безопасной и не имела острых краев, о которые можно поранить крылья.Особенно актуальными кормушки становятся в конце зимы, так как наличие естественного корма в природе резко уменьшается. Тогда полакомиться прилетают нетипичные "кормушечники": длиннохвостые синицы, снегири, чижи, чечетки.Специалисты напоминают, что кормушки нужно регулярно пополнять (примерно каждые два дня) и периодически чистить от испортившегося при перепадах температур корма.У скворечников есть еще одна неочевидная функция – в холодную пору в таких домиках могут ночевать и греться небольшие стайки воробьев и синиц.Не лечить самостоятельноЗимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период. Опасность сильных морозов для них заключается не столько в самой низкой температуре, сколько в отсутствии корма. "Если животное будет сыто, ему никакой мороз не страшен. Птицы имеют высокий уровень метаболизма, температура их тела составляет 43 °С. При понижении температуры воздуха им приходится активно кормиться, чтобы восполнить теплопотери", – объяснили в Мосприроде.Спасать птицу нужно только в том случае, если она вмерзла в лед или из-за травм не может летать. В этом случае жители Москвы могут позвонить по телефону Единой справочной мэрии (495)777-77-77 и сообщить о проблеме. Не стоит пытаться самостоятельно вылечить пернатых – человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, может неверно оценить состояние птицы и только навредит ей.Спасением диких животных и птиц в городе занимаются сотрудники департамента природопользования совместно с сотрудниками МЧС. Для дальнейшего содержания и реабилитации их отправляют в подведомственный центр передержки диких животных. В дальнейшем некоторых подопечных передают в профильные государственные организации, к примеру, в зоопарки, или выпускают в естественную среду обитания. Выпуск водоплавающих проводится в ТиНАО.

https://ria.ru/20201113/ptitsy-1584502965.html

https://ria.ru/20120621/678587035.html

https://ria.ru/20190130/1550119818.html

https://ria.ru/20181203/1539290136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, тинао, мосприрода