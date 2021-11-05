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В Мордовии локализовали пожар в исправительной колонии
В Мордовии локализовали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 05.11.2021
В Мордовии локализовали пожар в исправительной колонии
Пожар на складе на территории исправительной колонии в Мордовии локализован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T21:18
2021-11-05T21:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на складе на территории исправительной колонии в Мордовии локализован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Как сообщается на сайте МЧС Мордовии, в пятницу в 20.02 в поселке Сосновка Зубово-Полянского района в результате пожара происходит горение кровли здания склада на площади 900 квадратных метров и пиломатериалов на площади 300 квадратных метров."Пожар на территории исправительной колонии. Сейчас уже объявлена локализация, погибших, пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания нет", - заявили агентству в пресс-службе МЧС по региону.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, россия
21:18 05.11.2021 (обновлено: 21:27 05.11.2021)
 
В Мордовии локализовали пожар в исправительной колонии

В Мордовии локализовали пожар кровли складского здания в исправительной колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на складе на территории исправительной колонии в Мордовии локализован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как сообщается на сайте МЧС Мордовии, в пятницу в 20.02 в поселке Сосновка Зубово-Полянского района в результате пожара происходит горение кровли здания склада на площади 900 квадратных метров и пиломатериалов на площади 300 квадратных метров.
"Пожар на территории исправительной колонии. Сейчас уже объявлена локализация, погибших, пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания нет", - заявили агентству в пресс-службе МЧС по региону.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика МордовияРоссия
 
 
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