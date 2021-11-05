https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757840379.html
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет - РИА Новости, 05.11.2021
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет
Альтернативы переговорам РФ-США по консульским вопросам нет, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:56
2021-11-05T23:56
2021-11-05T23:58
в мире
сергей кошелев
россия
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Альтернативы переговорам РФ-США по консульским вопросам нет, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев."Если кто-то говорит, что мы победили, а они проиграли, это путь в никуда. Альтернативы (тому, чтобы) разговаривать и договариваться нет", - сказал Кошелев в интервью RTVI.Он не исключил варианта, при котором Россия вновь разрешит американскому посольству нанимать российских граждан."Все варианты на столе переговоров. Все открыто. Мы готовы разговаривать и находить компромиссы", - сказал Кошелев."Мы готовы разговаривать, учитывать мнение, слышать наших партнеров, и мы просим наших коллег в госдепартаменте также прислушиваться к нашему мнению", - сказал он.
https://ria.ru/20211105/diplomaty-1757839345.html
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в мире, сергей кошелев, россия
23:56 05.11.2021 (обновлено: 23:58 05.11.2021)
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет
Посольство в США: альтернативы переговорам по консульским вопросам нет