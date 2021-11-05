https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757823252.html

В Берлине погиб сотрудник посольства России

В Берлине погиб сотрудник посольства России - РИА Новости, 06.11.2021

В Берлине погиб сотрудник посольства России

Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-05T19:57

2021-11-05T19:57

2021-11-06T00:16

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.Утром 19 октября труп обнаружили полицейские, реанимировать мужчину не смогли. Предположительно, он упал с верхнего этажа. Как отметили источники в службе безопасности ФРГ, обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".По информации газеты, тело дипломата перевезли в Россию.В материале Spiegel говорится, что погибший — 35-летний второй секретарь дипмиссии, аккредитованный с лета 2019 года. Как утверждается в статье, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.Министерство иностранных дел ФРГ в курсе произошедшего с дипломатом, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер."Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — сказал он во время брифинга."Некорректные спекуляции СМИ"В свою очередь, посольство России также подтвердило сообщения о гибели сотрудника, но подчеркнуло, что не будет комментировать подробности по этическим соображениям.В посольстве назвали спекуляции СМИ по поводу этого "трагического несчастного случая" абсолютно некорректными.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, der spiegel, мид германии, кристофер бургер, россия