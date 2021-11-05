https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757823252.html
В Берлине погиб сотрудник посольства России
В Берлине погиб сотрудник посольства России - РИА Новости, 06.11.2021
В Берлине погиб сотрудник посольства России
Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-05T19:57
2021-11-05T19:57
2021-11-06T00:16
в мире
берлин (город)
германия
der spiegel
мид германии
кристофер бургер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1920x0_80_0_0_b47e4affe46c1558449dbd49768340da.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.Утром 19 октября труп обнаружили полицейские, реанимировать мужчину не смогли. Предположительно, он упал с верхнего этажа. Как отметили источники в службе безопасности ФРГ, обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".По информации газеты, тело дипломата перевезли в Россию.В материале Spiegel говорится, что погибший — 35-летний второй секретарь дипмиссии, аккредитованный с лета 2019 года. Как утверждается в статье, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.Министерство иностранных дел ФРГ в курсе произошедшего с дипломатом, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер."Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — сказал он во время брифинга."Некорректные спекуляции СМИ"В свою очередь, посольство России также подтвердило сообщения о гибели сотрудника, но подчеркнуло, что не будет комментировать подробности по этическим соображениям.В посольстве назвали спекуляции СМИ по поводу этого "трагического несчастного случая" абсолютно некорректными.
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_93:0:1694:1201_1920x0_80_0_0_d9ddab72b7a1c04a1dce0e47d00ecec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, der spiegel, мид германии, кристофер бургер, россия
19:57 05.11.2021 (обновлено: 00:16 06.11.2021)
В Берлине погиб сотрудник посольства России
Возле посольства России в Берлине нашли тело дипломата
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Сотрудника российского посольства в Берлине
нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel
со ссылкой на правоохранительные органы.
Утром 19 октября труп обнаружили полицейские, реанимировать мужчину не смогли. Предположительно, он упал с верхнего этажа. Как отметили источники в службе безопасности ФРГ, обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".
По информации газеты, тело дипломата перевезли в Россию
.
В материале Spiegel говорится, что погибший — 35-летний второй секретарь дипмиссии, аккредитованный с лета 2019 года. Как утверждается в статье, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.
Министерство иностранных дел ФРГ
в курсе произошедшего с дипломатом, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер
.
"Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — сказал он во время брифинга.
"Некорректные спекуляции СМИ"
В свою очередь, посольство России также подтвердило сообщения о гибели сотрудника, но подчеркнуло, что не будет комментировать подробности по этическим соображениям.
"Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.
В посольстве назвали спекуляции СМИ по поводу этого "трагического несчастного случая" абсолютно некорректными.