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В Берлине погиб сотрудник посольства России
В Берлине погиб сотрудник посольства России - РИА Новости, 06.11.2021
В Берлине погиб сотрудник посольства России
Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-05T19:57
2021-11-06T00:16
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.Утром 19 октября труп обнаружили полицейские, реанимировать мужчину не смогли. Предположительно, он упал с верхнего этажа. Как отметили источники в службе безопасности ФРГ, обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".По информации газеты, тело дипломата перевезли в Россию.В материале Spiegel говорится, что погибший — 35-летний второй секретарь дипмиссии, аккредитованный с лета 2019 года. Как утверждается в статье, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.Министерство иностранных дел ФРГ в курсе произошедшего с дипломатом, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер."Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — сказал он во время брифинга."Некорректные спекуляции СМИ"В свою очередь, посольство России также подтвердило сообщения о гибели сотрудника, но подчеркнуло, что не будет комментировать подробности по этическим соображениям.В посольстве назвали спекуляции СМИ по поводу этого "трагического несчастного случая" абсолютно некорректными.
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в мире, берлин (город), германия, der spiegel, мид германии, кристофер бургер, россия
19:57 05.11.2021 (обновлено: 00:16 06.11.2021)
 
В Берлине погиб сотрудник посольства России

Возле посольства России в Берлине нашли тело дипломата

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудника российского посольства в Берлине нашли мертвым у здания консульского отдела, сообщила газета Spiegel со ссылкой на правоохранительные органы.
Утром 19 октября труп обнаружили полицейские, реанимировать мужчину не смогли. Предположительно, он упал с верхнего этажа. Как отметили источники в службе безопасности ФРГ, обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".
По информации газеты, тело дипломата перевезли в Россию.
В материале Spiegel говорится, что погибший — 35-летний второй секретарь дипмиссии, аккредитованный с лета 2019 года. Как утверждается в статье, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.
Министерство иностранных дел ФРГ в курсе произошедшего с дипломатом, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер.
"Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — сказал он во время брифинга.

"Некорректные спекуляции СМИ"

В свою очередь, посольство России также подтвердило сообщения о гибели сотрудника, но подчеркнуло, что не будет комментировать подробности по этическим соображениям.

"Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

В посольстве назвали спекуляции СМИ по поводу этого "трагического несчастного случая" абсолютно некорректными.
 
В миреБерлин (город)ГерманияDer SpiegelМИД ГерманииКристофер БургерРоссия
 
 
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