Незамерзающий: как китайский Порт-Артур стал русской гаванью

Москва, 5 ноя — РИА Новости. В марте 1898 года китайский портовый городок Порт-Артур, расположенный на Ляодунском полуострове, перешел в аренду Российской империи на 25 лет на основании русско-китайской конвенции. Зачем это было сделано, какие проекты там были реализованы, почему порт стал причиной Русско-японской войны и был добровольно сдан врагу, корреспонденту РИА Новости рассказал исследователь и историк военно-морского флота Сергей Балакин.В поисках незамерзающего портаПо словам Балакина, Порт-Артур был необходим Российской империи в качестве незамерзающего порта на Дальнем Востоке, так как единственная российская военно-морская база на Тихом океане – Владивосток – зимой замерзала, а хороших ледоколов тогда еще не было, и если летом российская эскадра базировалась во Владивостоке, то зимой была вынуждена уходить в Китай или Японию.В 1895 году, после усиленного дипломатического нажима и демонстрации военной мощи, Россия смогла вынудить Японию отказаться от Порт-Артура и вернуть его Китаю. А буквально через три года подписала с Поднебесной договор об аренде порта на 25 лет. Договоренность шла не с центральной властью, а с маньчжурскими властями, так как регионы и провинции на тот момент обладали большей силой, нежели ослабленная, разрозненная центральная власть Китая."Судя по всему, там не обошлось без взяток, по крайне мере об этом есть информация. Нам был передан в аренду не только Порт-Артур, но и значительная прилегающая к нему территория – южная часть Ляодунского полуострова. Вместе с арсеналами, укреплениями и береговыми батареями, построенными китайцами с помощью германских инженеров. От них нашей армии досталось очень многое: артиллерия, снаряды, оружие, причем не нужно считать, что оно было устаревшим, в основном все было куплено немецкое, достаточно новое, которое впоследствии успешно применялось в ходе обороны Порт-Артура", – добавил собеседник.По плану, Порт-Артур должен был стать главной базой тихоокеанской эскадры, строился как часть будущей русской Маньчжурии. Рядом с ним началось сооружение еще одного города и торгового порта, получившего название Дальний.Российская империя имела большие виды на Маньчжурию, была обширная программа по ее колонизации. Там строили церкви, школы, в которых обучали китайцев. Пытались создать Желтороссию, свою китайскую элиту, которая приняла бы православие.В Маньчжурии стали появляться русские города. Первым стал Харбин, где в 1903 году была построена Китайско-Восточная железная дорога, которая соединила Читу и Владивосток. Южная ветка КВЖД уходила в Порт-Артур и Дальний. Дальний должен был стать торговым центром, фактически претендовал на роль будущей столицы Маньчжурии. Город строился по плану как Петербург и отличался оригинальной архитектурой.Сначала Китай, а потом КореяЯпония оказывала дипломатическое сопротивление взятию Порт-Артура в аренду, но на последних предвоенных переговорах фактически признала Маньчжурию и Порт-Артур зоной интереса Российской империи и уже не претендовала на них.Когда под предлогом охраны лесопромышленной компании там появились русские войска, Японию это сильно возмутило. Переговоры зашли в тупик, и японское правительство решило отстаивать свои интересы военным путем.По словам Балакина, хотя у Российской империи сухопутная армия была несравнимо сильнее японской, большая ее часть находилась в европейской части. На Дальнем Востоке силы были весьма ограниченны, и быстро увеличить их численность по единственной ветке Транссибирской магистрали не представлялось возможным. Тем более что участок железной дороги вокруг Байкала еще только строился, и пересекать озеро приходилось на железнодорожном пароме.Еще хуже для России складывалась ситуация на море. Формально Российский императорский флот считался третьим в мире, уступая только британскому и французскому. Но флот был разделен между театрами, причем черноморским кораблям проходить через Босфор и Дарданеллы запрещалось международными договорами. Фактически же на Дальнем Востоке находилось не более трети боевого состава флота.Японцы, прекрасно понимая, что предстоящая война в значительной степени будет решаться на море, уделяли флоту особое внимание. Они вложили в его создание почти всю контрибуцию, полученную в 1895 году от Китая. В 1902 году они заключили военный союз с Англией – любопытно, что Лондон отказался от традиционной политики нейтралитета именно ради Японии. Но Россия реагировала на все эти события с опозданием. В Петербурге были уверены: японцы напасть не решатся. И если Япония выполнила свою кораблестроительную программу уже к концу 1902 года, то Россия рассчитывала завершить ответную программу только в 1905-м. Соотношение сил на море складывалось в пользу Страны восходящего солнца, и Токио не захотел упускать такой шанс.Оборона и сдача Порт-АртураВ ночь на 9 февраля 1904 года японские миноносцы без объявления войны атаковали стоявшую на внешнем рейде русскую эскадру. Три наших корабля – броненосцы "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада" – получили торпедные попадания и на несколько месяцев вышли из строя. Одновременно отряд контр-адмирала Уриу блокировал в бухте корейского порта Чемульпо крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". После неравного боя русские корабли были уничтожены своими экипажами – "Варяг" затоплен, а "Кореец" взорван.Если соотношение сил изначально было не в нашу пользу, то после потерь, понесенных в первые дни войны, порт-артурская эскадра вообще отказалась от борьбы за господство на море. Причиной было не только численное превосходство врага, но и пассивность русского командования, потеря веры в успех. Ситуацию несколько исправило прибытие нового командующего флотом адмирала С.О.Макарова, но тому довелось возглавлять порт-артурскую эскадру совсем недолго, чуть больше месяца. 13 апреля 1904 года он погиб вместе с броненосцем "Петропавловск", подорвавшись на японской мине.В дальнейшем наш флот самоустранился от активных действий, позволив японцам беспрепятственно высадить недалеко от Порт-Артура 50-тысячную армию и перенести на берег 216 орудий и огромное количество военных грузов. И вскоре началась осада крепости, продолжавшаяся более пяти месяцев.После героической обороны, в январе 1905 года, генерал Анатолий Стессель принял решение о сдаче Порт-Артура.Взятие Порт-Артура обошлось японцам очень дорого. Их потери убитыми и ранеными по наиболее достоверным источникам составили около 60 тысяч человек – это почти втрое превышает потери русских защитников (если не считать пленных). Японский генерал Ноги Марэсукэ, который руководил осадой Порт-Артура, потерял обоих сыновей в этой войне. После взятия крепости из-за больших потерь генерал хотел совершить харакири, но император ему не разрешил, так как считал его одним из лучших своих воинов. Однако после смерти микадо престарелый Ноги все-таки покончил жизнь самоубийством.Джентельменская война"Если так взять, Русско-японская война была уникальной, так как в ней сочетались старые и новые методы войны. В какой-то степени это была джентельменская война. С одной стороны, в массированных обстрелах жилых кварталов, больниц и объектов инфраструктуры виделись черты будущих войн XX века. С другой – еще сохранялись традиции прошлого, гуманное и уважительное отношение к пленным, особенно офицерам", – рассказал Балакин, добавив, что после взятия Порт-Артура японцы всем русским офицерам предлагали на выбор: либо их отпускают в Россию под честное слово, что они больше не будут участвовать в войне, либо отправляются в лагеря для военнопленных в Японию. Это были не концлагеря, а достаточно цивильные лагеря. Многие офицеры выбирали первый вариант, в том числе и генерал Стессель. Его сначала судили, приговорили к смертной казни, но реальное наказание было мягким, а после приговор и вовсе был отменен.Получив Порт-Артур по Портсмутскому миру, Япония господствовала там следующие 40 лет. Город остался по большей части вне зоны военных действий в ходе обеих мировых войн, пока 22 августа 1945 года советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон.По заключенному в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы. Но теперь эта база считалась совместной, все гражданские власти были китайскими и советскому военному командованию не подчинялись. 12 октября 1954 года после окончания корейской войны было подписано соглашение об обратной передаче Порт-Артура Китаю и выводе оттуда советских войск."Если в 1898 году Порт-Артур был для нас важным стратегическим пунктом, незамерзающим портом, то в 1945 году и климат изменился, и ледоколы у нас появились совсем другой мощности. Но самое главное – в условиях начавшейся холодной войны город-крепость потерял свое геополитическое значение. Мы использовали Порт-Артур преимущественно для подготовки китайских вооруженных сил. Фактически все китайские моряки были воспитаны в Порт-Артуре. Там был создан учебный центр, в котором мы готовили первых китайских подводников. Поэтому передача города Китаю была естественным, логичным шагом со стороны Советского Союза", – резюмировал Балакин.
Москва, 5 ноя — РИА Новости. В марте 1898 года китайский портовый городок Порт-Артур, расположенный на Ляодунском полуострове, перешел в аренду Российской империи на 25 лет на основании русско-китайской конвенции. Зачем это было сделано, какие проекты там были реализованы, почему порт стал причиной Русско-японской войны и был добровольно сдан врагу, корреспонденту РИА Новости рассказал исследователь и историк военно-морского флота Сергей Балакин.
В поисках незамерзающего порта
По словам Балакина, Порт-Артур был необходим Российской империи в качестве незамерзающего порта на Дальнем Востоке, так как единственная российская военно-морская база на Тихом океане – Владивосток – зимой замерзала, а хороших ледоколов тогда еще не было, и если летом российская эскадра базировалась во Владивостоке, то зимой была вынуждена уходить в Китай или Японию.
"С Японией тогда у нас еще были хорошие отношения, испортились они после того, как ее вынудили отказаться от Порт-Артура, который она получила после победы в Японо-китайской войне. За право обладать кусочком “китайского пирога” и использовать его в качестве военно-морской базы соперничали между собой Россия, Япония, Великобритания, Германия", – рассказал историк.
В 1895 году, после усиленного дипломатического нажима и демонстрации военной мощи, Россия смогла вынудить Японию отказаться от Порт-Артура и вернуть его Китаю. А буквально через три года подписала с Поднебесной договор об аренде порта на 25 лет. Договоренность шла не с центральной властью, а с маньчжурскими властями, так как регионы и провинции на тот момент обладали большей силой, нежели ослабленная, разрозненная центральная власть Китая.
"Судя по всему, там не обошлось без взяток, по крайне мере об этом есть информация. Нам был передан в аренду не только Порт-Артур, но и значительная прилегающая к нему территория – южная часть Ляодунского полуострова. Вместе с арсеналами, укреплениями и береговыми батареями, построенными китайцами с помощью германских инженеров. От них нашей армии досталось очень многое: артиллерия, снаряды, оружие, причем не нужно считать, что оно было устаревшим, в основном все было куплено немецкое, достаточно новое, которое впоследствии успешно применялось в ходе обороны Порт-Артура", – добавил собеседник.
По плану, Порт-Артур должен был стать главной базой тихоокеанской эскадры, строился как часть будущей русской Маньчжурии. Рядом с ним началось сооружение еще одного города и торгового порта, получившего название Дальний.
Российская империя имела большие виды на Маньчжурию, была обширная программа по ее колонизации. Там строили церкви, школы, в которых обучали китайцев. Пытались создать Желтороссию, свою китайскую элиту, которая приняла бы православие.
"В “Воспоминаниях” Сергея Витте приводится его разговор с военным министром генералом А.Н.Куропаткиным: “Неужели вы хотите сделать Маньчжурию нашей губернией?” На что Куропаткин ответил: “Нет, из Маньчжурии надо сделать нечто вроде Бухары”. То есть у нас в Средней Азии были образования, особые регионы, которые входили в Российскую империю, но имели свою достаточную автономию. Таким образом, Россия претендовала на Маньчжурию, которая должна была бы стать тоже частью Российской империи, но со своим особым статусом", – отметил Балакин.
В Маньчжурии стали появляться русские города. Первым стал Харбин, где в 1903 году была построена Китайско-Восточная железная дорога, которая соединила Читу и Владивосток. Южная ветка КВЖД уходила в Порт-Артур и Дальний. Дальний должен был стать торговым центром, фактически претендовал на роль будущей столицы Маньчжурии. Город строился по плану как Петербург и отличался оригинальной архитектурой.
Сначала Китай, а потом Корея
Япония оказывала дипломатическое сопротивление взятию Порт-Артура в аренду, но на последних предвоенных переговорах фактически признала Маньчжурию и Порт-Артур зоной интереса Российской империи и уже не претендовала на них.
"Но вся беда в том, что амбициям тогдашнего российского правительства этого было мало. У них взоры упали еще и на Корею. А вот в Корее наши интересы с японцами столкнулись более жестко. Потому что Корею японцы всегда считали своей. Но мы не воспринимали Японию всерьез, даже после ее победы над Китаем никто не мог предполагать, что Япония может напасть на Российскую империю. Поэтому у нас достаточно нагло действовали в Корее, организовав лесопромышленную компанию", – рассказал исследователь.
Когда под предлогом охраны лесопромышленной компании там появились русские войска, Японию это сильно возмутило. Переговоры зашли в тупик, и японское правительство решило отстаивать свои интересы военным путем.
По словам Балакина, хотя у Российской империи сухопутная армия была несравнимо сильнее японской, большая ее часть находилась в европейской части. На Дальнем Востоке силы были весьма ограниченны, и быстро увеличить их численность по единственной ветке Транссибирской магистрали не представлялось возможным. Тем более что участок железной дороги вокруг Байкала еще только строился, и пересекать озеро приходилось на железнодорожном пароме.
Еще хуже для России складывалась ситуация на море. Формально Российский императорский флот считался третьим в мире, уступая только британскому и французскому. Но флот был разделен между театрами, причем черноморским кораблям проходить через Босфор и Дарданеллы запрещалось международными договорами. Фактически же на Дальнем Востоке находилось не более трети боевого состава флота.
Японцы, прекрасно понимая, что предстоящая война в значительной степени будет решаться на море, уделяли флоту особое внимание. Они вложили в его создание почти всю контрибуцию, полученную в 1895 году от Китая. В 1902 году они заключили военный союз с Англией – любопытно, что Лондон отказался от традиционной политики нейтралитета именно ради Японии. Но Россия реагировала на все эти события с опозданием. В Петербурге были уверены: японцы напасть не решатся. И если Япония выполнила свою кораблестроительную программу уже к концу 1902 года, то Россия рассчитывала завершить ответную программу только в 1905-м. Соотношение сил на море складывалось в пользу Страны восходящего солнца, и Токио не захотел упускать такой шанс.
Оборона и сдача Порт-Артура
В ночь на 9 февраля 1904 года японские миноносцы без объявления войны атаковали стоявшую на внешнем рейде русскую эскадру. Три наших корабля – броненосцы "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада" – получили торпедные попадания и на несколько месяцев вышли из строя. Одновременно отряд контр-адмирала Уриу блокировал в бухте корейского порта Чемульпо крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". После неравного боя русские корабли были уничтожены своими экипажами – "Варяг" затоплен, а "Кореец" взорван.
Пожар угольных складов накануне сдачи крепости, декабрь 1904 г.
Если соотношение сил изначально было не в нашу пользу, то после потерь, понесенных в первые дни войны, порт-артурская эскадра вообще отказалась от борьбы за господство на море. Причиной было не только численное превосходство врага, но и пассивность русского командования, потеря веры в успех. Ситуацию несколько исправило прибытие нового командующего флотом адмирала С.О.Макарова, но тому довелось возглавлять порт-артурскую эскадру совсем недолго, чуть больше месяца. 13 апреля 1904 года он погиб вместе с броненосцем "Петропавловск", подорвавшись на японской мине.
В дальнейшем наш флот самоустранился от активных действий, позволив японцам беспрепятственно высадить недалеко от Порт-Артура 50-тысячную армию и перенести на берег 216 орудий и огромное количество военных грузов. И вскоре началась осада крепости, продолжавшаяся более пяти месяцев.
После героической обороны, в январе 1905 года, генерал Анатолий Стессель принял решение о сдаче Порт-Артура.
"Многие его не любят, считают предателем. У всех сложилось стандартное мнение о Порт-Артуре во многом по книге “Порт-Артур” Александра Степанова. Замечательный увлекательный роман, но он совершенно неисторический. Там очень много вольностей, умышленных и неумышленных допущений. Степанов представил Стесселя предателем, все это канонизировано, и в основном это повторяется. Но на самом деле Стессель не был предателем, он понимал, что возможности обороняться у русского гарнизона хватит лишь на один-два месяца и подмоги ждать неоткуда. И чтобы избежать еще больших человеческих потерь, Стессель подписал акт о капитуляции", – подчеркнул историк.
Бывший комендант крепости Порт-Артур, генерал-лейтенант А.М. Стессель (1848-1915)
Взятие Порт-Артура обошлось японцам очень дорого. Их потери убитыми и ранеными по наиболее достоверным источникам составили около 60 тысяч человек – это почти втрое превышает потери русских защитников (если не считать пленных). Японский генерал Ноги Марэсукэ, который руководил осадой Порт-Артура, потерял обоих сыновей в этой войне. После взятия крепости из-за больших потерь генерал хотел совершить харакири, но император ему не разрешил, так как считал его одним из лучших своих воинов. Однако после смерти микадо престарелый Ноги все-таки покончил жизнь самоубийством.
Джентельменская война
"Если так взять, Русско-японская война была уникальной, так как в ней сочетались старые и новые методы войны. В какой-то степени это была джентельменская война. С одной стороны, в массированных обстрелах жилых кварталов, больниц и объектов инфраструктуры виделись черты будущих войн XX века. С другой – еще сохранялись традиции прошлого, гуманное и уважительное отношение к пленным, особенно офицерам", – рассказал Балакин, добавив, что после взятия Порт-Артура японцы всем русским офицерам предлагали на выбор: либо их отпускают в Россию под честное слово, что они больше не будут участвовать в войне, либо отправляются в лагеря для военнопленных в Японию. Это были не концлагеря, а достаточно цивильные лагеря. Многие офицеры выбирали первый вариант, в том числе и генерал Стессель. Его сначала судили, приговорили к смертной казни, но реальное наказание было мягким, а после приговор и вовсе был отменен.
Получив Порт-Артур по Портсмутскому миру, Япония господствовала там следующие 40 лет. Город остался по большей части вне зоны военных действий в ходе обеих мировых войн, пока 22 августа 1945 года советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон.
По заключенному в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы. Но теперь эта база считалась совместной, все гражданские власти были китайскими и советскому военному командованию не подчинялись. 12 октября 1954 года после окончания корейской войны было подписано соглашение об обратной передаче Порт-Артура Китаю и выводе оттуда советских войск.
"Если в 1898 году Порт-Артур был для нас важным стратегическим пунктом, незамерзающим портом, то в 1945 году и климат изменился, и ледоколы у нас появились совсем другой мощности. Но самое главное – в условиях начавшейся холодной войны город-крепость потерял свое геополитическое значение. Мы использовали Порт-Артур преимущественно для подготовки китайских вооруженных сил. Фактически все китайские моряки были воспитаны в Порт-Артуре. Там был создан учебный центр, в котором мы готовили первых китайских подводников. Поэтому передача города Китаю была естественным, логичным шагом со стороны Советского Союза", – резюмировал Балакин.
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