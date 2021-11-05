https://ria.ru/20211105/port-artur-1757375546.html

Незамерзающий: как китайский Порт-Артур стал русской гаванью

Незамерзающий: как китайский Порт-Артур стал русской гаванью - РИА Новости, 05.11.2021

Незамерзающий: как китайский Порт-Артур стал русской гаванью

В марте 1898 года китайский портовый городок Порт-Артур, расположенный на Ляодунском полуострове, перешел в аренду Российской империи на 25 лет на основании... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:00

2021-11-05T10:00

2021-11-05T10:00

морская держава

порт-артур

российская империя

морская держава

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Москва, 5 ноя­­ — РИА Новости. В марте 1898 года китайский портовый городок Порт-Артур, расположенный на Ляодунском полуострове, перешел в аренду Российской империи на 25 лет на основании русско-китайской конвенции. Зачем это было сделано, какие проекты там были реализованы, почему порт стал причиной Русско-японской войны и был добровольно сдан врагу, корреспонденту РИА Новости рассказал исследователь и историк военно-морского флота Сергей Балакин.В поисках незамерзающего портаПо словам Балакина, Порт-Артур был необходим Российской империи в качестве незамерзающего порта на Дальнем Востоке, так как единственная российская военно-морская база на Тихом океане – Владивосток – зимой замерзала, а хороших ледоколов тогда еще не было, и если летом российская эскадра базировалась во Владивостоке, то зимой была вынуждена уходить в Китай или Японию.В 1895 году, после усиленного дипломатического нажима и демонстрации военной мощи, Россия смогла вынудить Японию отказаться от Порт-Артура и вернуть его Китаю. А буквально через три года подписала с Поднебесной договор об аренде порта на 25 лет. Договоренность шла не с центральной властью, а с маньчжурскими властями, так как регионы и провинции на тот момент обладали большей силой, нежели ослабленная, разрозненная центральная власть Китая."Судя по всему, там не обошлось без взяток, по крайне мере об этом есть информация. Нам был передан в аренду не только Порт-Артур, но и значительная прилегающая к нему территория – южная часть Ляодунского полуострова. Вместе с арсеналами, укреплениями и береговыми батареями, построенными китайцами с помощью германских инженеров. От них нашей армии досталось очень многое: артиллерия, снаряды, оружие, причем не нужно считать, что оно было устаревшим, в основном все было куплено немецкое, достаточно новое, которое впоследствии успешно применялось в ходе обороны Порт-Артура", – добавил собеседник.По плану, Порт-Артур должен был стать главной базой тихоокеанской эскадры, строился как часть будущей русской Маньчжурии. Рядом с ним началось сооружение еще одного города и торгового порта, получившего название Дальний.Российская империя имела большие виды на Маньчжурию, была обширная программа по ее колонизации. Там строили церкви, школы, в которых обучали китайцев. Пытались создать Желтороссию, свою китайскую элиту, которая приняла бы православие.В Маньчжурии стали появляться русские города. Первым стал Харбин, где в 1903 году была построена Китайско-Восточная железная дорога, которая соединила Читу и Владивосток. Южная ветка КВЖД уходила в Порт-Артур и Дальний. Дальний должен был стать торговым центром, фактически претендовал на роль будущей столицы Маньчжурии. Город строился по плану как Петербург и отличался оригинальной архитектурой.Сначала Китай, а потом КореяЯпония оказывала дипломатическое сопротивление взятию Порт-Артура в аренду, но на последних предвоенных переговорах фактически признала Маньчжурию и Порт-Артур зоной интереса Российской империи и уже не претендовала на них.Когда под предлогом охраны лесопромышленной компании там появились русские войска, Японию это сильно возмутило. Переговоры зашли в тупик, и японское правительство решило отстаивать свои интересы военным путем.По словам Балакина, хотя у Российской империи сухопутная армия была несравнимо сильнее японской, большая ее часть находилась в европейской части. На Дальнем Востоке силы были весьма ограниченны, и быстро увеличить их численность по единственной ветке Транссибирской магистрали не представлялось возможным. Тем более что участок железной дороги вокруг Байкала еще только строился, и пересекать озеро приходилось на железнодорожном пароме.Еще хуже для России складывалась ситуация на море. Формально Российский императорский флот считался третьим в мире, уступая только британскому и французскому. Но флот был разделен между театрами, причем черноморским кораблям проходить через Босфор и Дарданеллы запрещалось международными договорами. Фактически же на Дальнем Востоке находилось не более трети боевого состава флота.Японцы, прекрасно понимая, что предстоящая война в значительной степени будет решаться на море, уделяли флоту особое внимание. Они вложили в его создание почти всю контрибуцию, полученную в 1895 году от Китая. В 1902 году они заключили военный союз с Англией – любопытно, что Лондон отказался от традиционной политики нейтралитета именно ради Японии. Но Россия реагировала на все эти события с опозданием. В Петербурге были уверены: японцы напасть не решатся. И если Япония выполнила свою кораблестроительную программу уже к концу 1902 года, то Россия рассчитывала завершить ответную программу только в 1905-м. Соотношение сил на море складывалось в пользу Страны восходящего солнца, и Токио не захотел упускать такой шанс.Оборона и сдача Порт-АртураВ ночь на 9 февраля 1904 года японские миноносцы без объявления войны атаковали стоявшую на внешнем рейде русскую эскадру. Три наших корабля – броненосцы "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада" – получили торпедные попадания и на несколько месяцев вышли из строя. Одновременно отряд контр-адмирала Уриу блокировал в бухте корейского порта Чемульпо крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". После неравного боя русские корабли были уничтожены своими экипажами – "Варяг" затоплен, а "Кореец" взорван.Если соотношение сил изначально было не в нашу пользу, то после потерь, понесенных в первые дни войны, порт-артурская эскадра вообще отказалась от борьбы за господство на море. Причиной было не только численное превосходство врага, но и пассивность русского командования, потеря веры в успех. Ситуацию несколько исправило прибытие нового командующего флотом адмирала С.О.Макарова, но тому довелось возглавлять порт-артурскую эскадру совсем недолго, чуть больше месяца. 13 апреля 1904 года он погиб вместе с броненосцем "Петропавловск", подорвавшись на японской мине.В дальнейшем наш флот самоустранился от активных действий, позволив японцам беспрепятственно высадить недалеко от Порт-Артура 50-тысячную армию и перенести на берег 216 орудий и огромное количество военных грузов. И вскоре началась осада крепости, продолжавшаяся более пяти месяцев.После героической обороны, в январе 1905 года, генерал Анатолий Стессель принял решение о сдаче Порт-Артура.Взятие Порт-Артура обошлось японцам очень дорого. Их потери убитыми и ранеными по наиболее достоверным источникам составили около 60 тысяч человек – это почти втрое превышает потери русских защитников (если не считать пленных). Японский генерал Ноги Марэсукэ, который руководил осадой Порт-Артура, потерял обоих сыновей в этой войне. После взятия крепости из-за больших потерь генерал хотел совершить харакири, но император ему не разрешил, так как считал его одним из лучших своих воинов. Однако после смерти микадо престарелый Ноги все-таки покончил жизнь самоубийством.Джентельменская война"Если так взять, Русско-японская война была уникальной, так как в ней сочетались старые и новые методы войны. В какой-то степени это была джентельменская война. С одной стороны, в массированных обстрелах жилых кварталов, больниц и объектов инфраструктуры виделись черты будущих войн XX века. С другой – еще сохранялись традиции прошлого, гуманное и уважительное отношение к пленным, особенно офицерам", – рассказал Балакин, добавив, что после взятия Порт-Артура японцы всем русским офицерам предлагали на выбор: либо их отпускают в Россию под честное слово, что они больше не будут участвовать в войне, либо отправляются в лагеря для военнопленных в Японию. Это были не концлагеря, а достаточно цивильные лагеря. Многие офицеры выбирали первый вариант, в том числе и генерал Стессель. Его сначала судили, приговорили к смертной казни, но реальное наказание было мягким, а после приговор и вовсе был отменен.Получив Порт-Артур по Портсмутскому миру, Япония господствовала там следующие 40 лет. Город остался по большей части вне зоны военных действий в ходе обеих мировых войн, пока 22 августа 1945 года советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон.По заключенному в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы. Но теперь эта база считалась совместной, все гражданские власти были китайскими и советскому военному командованию не подчинялись. 12 октября 1954 года после окончания корейской войны было подписано соглашение об обратной передаче Порт-Артура Китаю и выводе оттуда советских войск."Если в 1898 году Порт-Артур был для нас важным стратегическим пунктом, незамерзающим портом, то в 1945 году и климат изменился, и ледоколы у нас появились совсем другой мощности. Но самое главное – в условиях начавшейся холодной войны город-крепость потерял свое геополитическое значение. Мы использовали Порт-Артур преимущественно для подготовки китайских вооруженных сил. Фактически все китайские моряки были воспитаны в Порт-Артуре. Там был создан учебный центр, в котором мы готовили первых китайских подводников. Поэтому передача города Китаю была естественным, логичным шагом со стороны Советского Союза", – резюмировал Балакин.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html

порт-артур

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

порт-артур, российская империя, морская держава