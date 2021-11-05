https://ria.ru/20211105/perspektivy-1757839793.html
В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью
В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью - РИА Новости, 05.11.2021
В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью
Перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдет, заявил... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:43
2021-11-05T23:43
2021-11-05T23:43
в мире
сша
москва
сергей кошелев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753249088_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_160f5903299343b36199d5c8d247ba58.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдет, заявил советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев."Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, у меня таких оснований нет. Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", - сказал Кошелев в интервью RTVI.По его словам, вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне, "характеризуются таким словами, как глубокий кризис".
https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753249088_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_62173bb0949cef9bf7b641405ddae839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, сергей кошелев, россия
В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью
В посольстве России в США оценили перспективы разрешения ситуации с дипсобсвенностью