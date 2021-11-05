https://ria.ru/20211105/perspektivy-1757839793.html

В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью

В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью - РИА Новости, 05.11.2021

В посольстве России оценили перспективы решения ситуации с дипсобсвенностью

Перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдет, заявил... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T23:43

2021-11-05T23:43

2021-11-05T23:43

в мире

сша

москва

сергей кошелев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753249088_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_160f5903299343b36199d5c8d247ba58.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдет, заявил советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев."Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, у меня таких оснований нет. Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", - сказал Кошелев в интервью RTVI.По его словам, вопрос дипсобственности для Москвы является самым острым раздражителем в отношениях, которые и так находятся на достаточно низком уровне, "характеризуются таким словами, как глубокий кризис".

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, сергей кошелев, россия