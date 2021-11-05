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В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа
В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа
Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:15
2021-11-05T13:15
2021-11-05T13:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, мальчик 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, выпал с пятого этажа на улице Михайлова в Москве. По данному факту следователи организовали доследственную проверку."Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказала Иванова.Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родителей мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20211105/napadenie-1757787742.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа
На юго-востоке Москвы госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа