https://ria.ru/20211105/padenie-1757795096.html

В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа

В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве госпитализировали ребенка после падения с пятого этажа

Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:15

2021-11-05T13:15

2021-11-05T13:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, мальчик 2020 года рождения, оставшись без присмотра родителей, выпал с пятого этажа на улице Михайлова в Москве. По данному факту следователи организовали доследственную проверку."Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказала Иванова.Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают родителей мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211105/napadenie-1757787742.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова