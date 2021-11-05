https://ria.ru/20211105/opasnost-1757768662.html
Почему при появлении пятен на языке надо срочно бежать к врачу
Раскрыта смертельная опасность пятен на языке - РИА Новости, 05.11.2021
Почему при появлении пятен на языке надо срочно бежать к врачу
Красные или белые пятна на слизистой оболочке или языке могут сигнализировать о начале развития рака ротовой полости, пишет издание Express со ссылкой на данные РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T04:32
2021-11-05T04:32
2021-11-05T09:18
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Красные или белые пятна на слизистой оболочке или языке могут сигнализировать о начале развития рака ротовой полости, пишет издание Express со ссылкой на данные британских медиков.Об онкологии также могут говорить язвы, которые не заживают в течение трех недель, аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле или ухе, затрудненное глотание или изменение речи, к примеру охриплость голоса."Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", - говорится в материале.Рак ротовой полости - это злокачественное новообразование, поражающее губы (чаще всего нижнюю губу), внутренние поверхности полости рта, а также заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы. Заболевание чаще встречается у мужчин, как правило людей старше 40 лет.Ранее стало известно, что припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина.По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип.
https://ria.ru/20211025/rak-1756060228.html
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весь мир, онкология
04:32 05.11.2021 (обновлено: 09:18 05.11.2021)
Раскрыта смертельная опасность пятен на языке
Медики выяснили, что пятна на языке могут указывать на рак ротовой полости
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Красные или белые пятна на слизистой оболочке или языке могут сигнализировать о начале развития рака
ротовой полости, пишет издание Express
со ссылкой на данные британских медиков.
Об онкологии также могут говорить язвы, которые не заживают в течение трех недель, аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле или ухе, затрудненное глотание или изменение речи, к примеру охриплость голоса.
"Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту", - говорится в материале.
Рак ротовой полости - это злокачественное новообразование, поражающее губы (чаще всего нижнюю губу), внутренние поверхности полости рта, а также заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы. Заболевание чаще встречается у мужчин, как правило людей старше 40 лет.
Ранее стало известно, что припухлости в области шеи, подмышек или паха могут быть признаками лимфомы Ходжкина.
По словам специалистов, люди редко обращают внимание на симптомы такого типа рака. При этом, пропустив первые признаки на ранней стадии, больные позволяют ему перерасти в более агрессивный тип.